Один человек погиб при сходе лавины в Карачаево-Черкесии

Один человек погиб, восемь пострадали из-за схода лавины в горах в Карачаево-Черкесии. Следователи начали проверку инцидента.

«Одного человека нашли. Он погиб. Спасательные работы еще продолжаются»,— сказал агентству ТАСС начальник ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба» Хизир Чочаев.

По данным источника «Интерфакса», восемь человек обратились за помощью к медикам. Не все из них попали под лавину. Некоторым стало плохо из-за проблем с сердцем.

«По факту схода снежной лавины в поселке Домбай, под которой, по предварительным данным, находились люди, проводится доследственная проверка»,— приводит «РИА Новости» сообщение следстенного управления СКР по Карачаево-Черкесии.

Ранее сообщалось, что на горном курорте Домбай ведутся раскопки в месте схода лавины, которая сошла сегодня днем с хребта Мусса-Ачитара, где находятся трассы для катания лыжников. По предварительной информации, под лавиной могли оказаться до 12 человек.