Футбол упал в цене

Международная федерация футбола (FIFA) в понедельник обнародовала ежегодный отчет FIFA Global Transfer Market Report, отражающий динамику дел в мировом футболе. Она, надо признать, не внушает оптимизма. Так, в 2020 году было совершено 17 077 международных трансферов, что почти на тысячу меньше, чем в 2019-м. Пандемия коронавируса сказалась и на стоимости переходов игроков. Если в 2019-м она составила $7,35 млрд, то в 2020-м снизилась до $5,63 млрд.

Международная федерация футбола в понедельник обнародовала ежегодный отчет FIFA Global Transfer Market Report, отражающий динамику дел в мировом футболе. В нем отмечается влияние на финансовое состояние клубов ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В частности, в отчете указывается, что количество международных трансферов в 2020 году заметно снизилось по сравнению с 2019-м. Так, в 2019-м было осуществлено 18 047 международных трансферов, а в 2020-м — только 17 077.

Снижение рыночной активности не могло не сказаться на ценах на игроков. Они, как и предполагалось в начале коронавирусной эпохи, снизились. По данным FIFA, в общей сложности клубы в мире заплатили в 2020 году за игроков $5,63 млрд против $7,35 млрд в 2019-м. Отметим, что это первое за последние пять лет падение расходов. Для справки — в 2016 году футбольные клубы потратили на покупку игроков $4,72 млрд.

Несмотря на все сложности, соотношение финансовых возможностей в европейском футболе остается прежним. Как и раньше самыми богатыми остаются клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).

По данным FIFA, на усиление они в 2020-м году потратили $1,63 млрд. Это почти в два раза больше, чем расходы клубов итальянской лиги — $731 млн. Команды Бундеслиги потратили $607 млн, французской лиги — $531 млн.

Что касается российских команд, то ими в прошлом году было осуществлено 194 входящих трансфера и 260 исходящих. Общий заработок клубов из России на переходах футболистов составил $61 млн. К слову, это вполне солидный показатель. Лучше он у португальской лиги, исторически нацеленной на продажу игроков ($487 млн), дорогой испанской ($785 млн) и швейцарской ($108 млн).

Арнольд Кабанов