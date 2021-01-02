Счет побери

2020 год стал трудным в финансовом плане для мирового спорта. Детальная оценка потерь спортивной индустрии — задача сложная, требующая проведения глобального и длительного исследования. Но даже предварительные подсчеты показывают, что потери колоссальные. Одна только футбольная индустрия недосчиталась более $14 млрд. Почти такие же потери понесли американские спортивные лиги. Похоже, дававшиеся еще весной прогнозы специалистов о том, что в 2020 году спортивная индустрия недосчитается более $61 млрд, оправдались. Тем не менее хоронить ее преждевременно.

Весной 2020 года, когда значимые спортивные состязания в мире были остановлены, в исследовании маркетинговой компании Two Circles отмечалось, что из 48,8 тыс. запланированных на 2020 год соревнований в этом году проведут лишь 53%.

Как следствие, вместо прогнозировавшихся $135,3 млрд спортивная индустрия заработает только $73,7 млрд. То есть на $61,6 млрд меньше.

Прогнозы, похоже, оправдались. Скажем, только потери футбольных клубов в Международной федерации футбола (FIFA) оценивают в $14,4 млрд. Учитывая, что клубный футбол в год генерирует от $40 млрд до $45 млрд, в 2020-м он недосчитается примерно трети доходов. «Мы не можем говорить о точных цифрах, но потери в любом случае огромные»,— отметил генеральный директор Банка Финляндии Олли Рен, курирующий в FIFA работу фонда, учрежденного для поддержки национальных федераций (FIFA внесла в него $1,5 млрд). Заявление господина Рена коррелирует с данными Европейской ассоциации футбольных клубов (ECA), которая оценила потери команд высших дивизионов стран, входящих в топ-20 клубного рейтинга Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), почти в $5 млрд. А ведь в UEFA входят 55 национальных федераций. Так что в действительности потери еще выше.

Примерно на том же уровне, что и футбольные, оценены потери американских профессиональных лиг:

Бейсбольная Major League Baseball (MLB) недосчиталась, по сообщению Bloomberg, $7,7 млрд.,

Национальная футбольная лига (NFL, американский футбол) потеряла $4 млрд,

Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) — $1,2 млрд,

Национальная хоккейная лига (NHL) — около $900 млн.

К слову MLB, а ее примеру наверняка последуют и другие лиги, уже пытается покрыть свои убытки за счет страховых компаний. Те платить отказываются, и дело дошло до суда. Чем закончится тяжба, неясно, но сам факт подачи иска свидетельствует о том, что кризис в спортивной индустрии может зацепить и другие секторы экономики.

Нельзя не упомянуть и о последствиях переноса Олимпиады-2020 и чемпионата Европы по футболу 2020 года. Потери UEFA от переноса оценены маркетинговой компанией Statista примерно в €300 млн. Кроме того, UEFA недосчитался еще €566 млн, которые рассчитывал получить за счет проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы (турниры были доиграны, но в усеченном формате). В результате UEFA впервые за все время существования Лиги чемпионов пошел на то, чтобы сократить призовые команд, в ней участвующих. А вот оценить потери от переноса Олимпиады сложнее. Формально ничего страшного не случилось. На прошлой неделе оргкомитет турнира сообщил, что вместо планировавшихся $13 млрд придется потратить на $15,9 млрд больше. Заметный, но не чрезмерный рост. Не стоит, однако, забывать, что на Олимпиаду завязаны не только доходы Международного олимпийского комитета (МОК), но и международных и национальных федераций по различным видам спорта. И оценить их потери, вызванные чаще всего невозможностью выполнить обязательства перед спонсорами, чрезвычайно сложно. Но о глубине проблемы может свидетельствовать, например, то, что даже Олимпийский комитет США (USOPC), богатейший из аналогичных национальных организаций, запрашивал у американских властей $200 млн для затыкания дыр в бюджете. С учетом потерь менее значимых структур вполне может набраться еще около $30 млрд. То есть прогноз Two Circles, похоже, можно считать сбывшимся.

Это, впрочем, не значит, что спортивная индустрия находится при смерти. Запас прочности, по крайней мере у ее флагманов, в целом значительный.

Волноваться нужно не за богатых, в отношении которых действует принцип «Too big to fail», а за структуры второго и третьего эшелонов. Так, аналитики Fitch считают, что американские спортивные лиги уверенно пройдут сложный период, и сохраняют стабильный прогноз по их долговым обязательствам. А Олли Рен отметил, что, хотя по абсолютным значениям потери топовых европейских лиг значительно выше, чем у других, волноваться нужно не за них. «Ситуация куда сложнее за пределами Европы. В Латинской Америке и особенно в Азии и Африке. Есть риск, что все сделанное для развития в этих регионах будет разрушено»,— отметил господин Рен.

В исследовании Deloitte, посвященном влиянию пандемии на клубный футбол, поясняется, что топовые клубы куда меньше маленьких и средних команд зависят от доходов, получаемых по статье matchday (средства, затрачиваемые болельщиками на посещение стадиона), и зарабатывают в основном за счет реализации прав на телетрансляции (в Английской премьер-лиге matchday приносит клубам не более 21% дохода, в других лигах «большой пятерки» — еще меньше). Утверждение применимо и к североамериканским лигам. Fitch в обоснование своего оптимизма в их отношении упоминает, что последствия пандемийных ограничений, а именно запрета посещения стадионов, будут смягчены за счет медийных контрактов. Да, не обойдется без необходимости сокращать расходы, и лиги по всему миру уже работают над этим, но это процесс вполне управляемый.

А вот, например, в Шотландии, отмечает Deloitte, зрители приносят клубам почти половину дохода. В неевропейских странах этот показатель зачастую еще выше. И именно наименее защищенные продолжат принимать на себя основной удар от пандемийных ограничений. Впрочем, в Two Circles уверены, что, как только зрители снова будут допущены на стадионы, ситуация быстро нормализуется, а может, и улучшится. В подтверждение приводятся данные по посещаемости стадионов в Англии в годы, предшествовавшие Второй мировой войне, и после нее. Так вот, если до войны футбольные стадионы собирали в среднем по 27 тыс. человек, то сразу после нее уже по 40 тыс.

Александр Петров