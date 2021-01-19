Курской АЭС-2 включают господдержку

Как выяснил “Ъ”, «Росатому» после длительной дискуссии, тянувшейся около двух лет, все-таки удалось включить два строящихся энергоблока на Курской АЭС-2 мощностью 2,4 ГВт в программу поддержки электроэнергетики. Стоимость их строительства, по оценкам аналитиков, составит около 350 млрд руб. Однако срок окупаемости и доходность проектов еще только предстоит определить, чем недовольна промышленность, которая и будет платить за новые мощности.

Набсовет «Совета рынка» (регулятор энергорынков) 26 января рассмотрит вопрос о включении в инвестиционную программу энергетики двух атомных энергоблоков на Курской АЭС-2, говорится в проекте протокола заседания (есть у “Ъ”). Вопрос был инициирован Минэнерго. Речь идет о первом и втором энергоблоках, мощность каждого — 1,2 ГВт. Если набсовет примет положительное решение, то энергорынок будет оплачивать мощность блоков по механизму, аналогичному старым договорам на поставку мощности (ДПМ АЭС; гарантировали возврат инвестиций за счет оптового энергорынка). По плану первый энергоблок начнет поставку мощности 1 января 2026 года, а второй — 1 января 2028 года.

Концерн «Росэнергоатом» (РЭА; входит в «Росатом») строит эти энергоблоки по проекту ВВЭР ТОИ. Строительство первого началось в апреле 2018 года, а второго — в апреле 2019 года, но компания долгое время добивалась их гарантированной окупаемости, чему активно сопротивлялось Минэнерго. Министерство предлагало РЭА воспользоваться для стройки выручкой, полученной от предыдущей программы поддержки АЭС (срок окупаемости 20 лет, доходность — 10,5% годовых). В итоге вопрос был вынесен на уровень премьера Михаила Мишустина, который поддержал «Росатом».

29 декабря 2020 года вышло постановление правительства №2329, позволяющее заключать ДПМ АЭС для объектов с вводом после 1 января 2025 года. Однако пока параметры ДПМ для новых АЭС не утверждены: неизвестны их сроки и уровень базовой доходности. В Минэнерго заявили “Ъ”, что параметры по доходности и длительности договоров будут определены позже. «Стоимость строительства энергоблоков также будет определена окончательно при определении параметров по доходности и длительности»,— говорят там.

На утверждение параметров ДПМ для новых АЭС может уйти год, следует из ответа «Совета рынка».

Там сообщили “Ъ”, что Минэнерго и профильные министерства должны представить предложения по предельным капитальным и эксплуатационным затратам для определения цены на мощность новых АЭС до конца 2021 года. При этом до 31 января 2022 года ведомства должны представить в правительство предложения по схеме формирования цены на мощность новых АЭС, исходя из определенного CAPEX и OPEX (в прошлой программе затраты на строительство не нормировались, а рассчитывались из фактических), нормы доходности и возможного продления периода поставки мощности по ДПМ и увеличения срока окупаемости капвложений.

«Исходя из чего указанные параметры могут быть утверждены после заключения договоров»,— говорят в регуляторе.





В РЭА заявили “Ъ”, что тоже считают обсуждение параметров ДПМ преждевременным.

Вместе с тем объемы мощности двух энергоблоков Курской АЭС-2 должны быть учтены при проведении конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2026 год, указывают в «Совете рынка». КОМ должен пройти до 15 февраля. При этом в РЭА заявили “Ъ”, что перечень объектов АЭС для ДПМ не является конечным — по решению Минэнерго, его можно будет дополнить другими энергоблоками АЭС, которые одновременно включены в генсхему и инвестпрограмму концерна. Прежде госкорпорация добивалась ДПМ для Ленинградской АЭС-2 и БН-1200 на Белоярской АЭС.

Неопределенность параметров программы новых ДПМ АЭС возмущает промышленность. «Экономике впопыхах пытаются всучить "кота в мешке" в отсутствие какого-либо понимания по параметрам договора по срокам окупаемости, уровню доходности новых блоков АЭС. Целесообразно сначала выполнить поручение правительства о согласовании параметров договоров с новыми АЭС и только после этого переходить к подготовке КОМ на 2026 год, проведение которого никакой спешки не требует и может быть безболезненно перенесено вплоть до 2023–2024 года»,— заявили “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет крупных потребителей электроэнергии).

По оценке Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», стоимость строительства двух энергоблоков на Курской АЭС-2 может составить 350 млрд руб. При текущих параметрах ДПМ АЭС платеж энергорынка может составить около 55–60 млрд руб. в год, подсчитал он.

Полина Смертина, Татьяна Дятел