В Татарстане образовались очереди на вакцинацию от коронавируса

Замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков подтвердил наличие очередей в прививочных пунктах региона, осуществляющих вакцинацию от коронавируса. «Лист ожидания есть»,— сказал он в понедельник на пресс-конференции.

При этом чиновник заверил, что очереди не связаны с недостатком препарата. «Дефицита вакцины нет»,— заявил господин Жаворонков. «Люди проявляют сознательность, активно идут на вакцинацию», — объяснил он ситуацию.

«Мы увеличиваем количество пунктов вакцинации. Сокращаем за счет совершенствования процесса время на вакцинацию. Те, кто хотят пройти вакцинацию, они ее пройдут в тот день, когда записаны», — добавил замглавы регионального минздрава.

По его данным, в Татарстане к настоящему времени получили первый компонент вакцины «Спутник V» 5178 человек, в том числе 1348 – медработники. При этом в Татарстан поступило 13442 доз вакцины «Спутник V». Всего в больницах и поликлиниках республики открыты 57 прививочных пунктов.

Как писал «Ъ-Казань», президент Татарстана Рустам Минниханов поручил увеличить количество прививочных пунктов в регионе и организовать вакцинацию на предприятиях.

в Татарстане рассчитывают до весны, вакцинировать «Cпутником V» более 200 тыс. жителей и с учетом уже переболевших к маю иметь около 70% населения с антителами к новой коронавирусной инфекции.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"