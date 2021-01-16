В Татарстане начнут вакцинировать от коронавируса на предприятиях

Президент Татарстана Рустам Миниханов поручил организовать вакцинацию от Covid-19 на промышленных предприятиях.

«Вакцинация осуществляется на базе 57 медицинских учреждений и нам надо расширить количество точек вакцинирования населения. Активизировать работу по этому вопросу на промышленных предприятиях»,— сказал он в субботу на совещании в правительстве республики.

Глава республики отметил, что на 14 января в регионе вакцинированы 2889 человек — работники здравоохранения, образования, социальные работники.

Рустам Минниханов также поручение Минцифре РТсовместно с Минздравом РТ создать систему учета "вакцинированных граждан".

Как писал «Ъ-Казань», в Татарстане рассчитывают до весны вакцинировать «Cпутником V» (разработан Центром имени Гамалеи) более 200 тыс. жителей и с учетом уже переболевших к маю иметь около 70% населения с антителами к новой коронавирусной инфекции.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"