Биатлонисты пошли в отказ

Обстоятельства отказа от выступлений 48 участников соревнований по биатлону «Ижевская винтовка» проверит Генпрокуратура РФ. Дополнительное тестирование на допинг снявшихся с состязаний спортсменов проведет РУСАДА. Ситуацию обсудили на совещании под председательством вице-премьера российского правительства Дмитрия Чернышенко в минувшую пятницу. Глава минспорта Удмуртии отмечает, что снятие спортсменов не было связано с приездом допинг-офицеров РУСАДА. Известный биатлонист Иван Черезов объясняет отказ от участия особенностями статуса гонок и поздним стартом тренировок из-за пандемии коронавируса.



В минувшую пятницу заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по инцидентам с массовым снятием спортсменов с соревнований. Как сообщает пресс-служба правительства, в нем приняли участие представители минспорта РФ, Генпрокуратуры, МВД России, ФМБА, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Союза биатлонистов России, а также правительств Удмуртии и Пермского края. Поводом к проведению совещания стало массовое снятие спортсменов с соревнований. В частности, речь идет о первенстве России и всероссийских соревнованиях среди юниоров по биатлону в Ижевске и Чайковском (Пермский край), в которых в декабре прошлого года отказались продолжать участие 48 спортсменов после приезда инспекторов допинг-контроля.

Дмитрий Чернышенко дал поручение провести проверку с участием Генпрокуратуры и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России данных фактов по каждому спортсмену. РУСАДА в свою очередь проведет дополнительное тестирование всех, кто снялся с соревнований.

«Такое массовое неспортивное выступление наших юниоров вызывает большие вопросы. Необходимо детально разобраться в сложившейся ситуации и в подобных. Речь идет о биатлоне. Россия всегда была сильным соперником в этом виде спорта, однако уже три года Союз биатлонистов России находится в статусе временного члена Международного союза биатлонистов. Я хочу напомнить о международной обстановке, если кто-то забыл, и что использование запрещенных препаратов влечет административную и уголовную ответственность»,— отметил вице-премьер.

Также на совещании обратили внимание, что участие спортсменов оплачивается из бюджета, если они снимаются с соревнований, то средства тратятся неэффективно.

4 января стало известно, что РУСАДА инициировало расследование массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки». Соревнования проходили с 24 по 28 декабря в Ижевске и Чайковском. С гонок у юниорок снялись 12 спортсменок, у юниоров на старт не вышел 21 биатлонист. «Ижевская винтовка» — всероссийские соревнования, в рамках которых проходит отбор в национальные команды на этапы Кубка мира и Кубка IBU (второго дивизиона мирового биатлона). Турнир проводится с 1969 года.

Глава минспорта Удмуртии Александр Варшавский принимал участие в совещании у вице-премьера посредством ВКС. Как он рассказал “Ъ-Удмуртия”, к республике как организатору соревнований никаких претензий не было. Среди представителей Удмуртии с турнира снялись трое спортсменов. «Учитывая, что у нас одна из самых больших команд было заявлено, это в пределах разумного. Девочка упала на предварительном старте, юниора и взрослого снял доктор из-за их плохого самочувствия. Первоначально была претензия к нашему спортсмену Шамаеву, который занял второе место, но сейчас мне пришло сообщение, что у РУСАДА никаких вопросов к нему нет, допинг-проба у него отрицательная»,— сообщил министр.

По словам господина Варшавского, проверки пройдут по тем регионам, чьи спортсмены отказались от участия, однако снимались с последнего дня соревнования, когда проходили менее значимые старты.

«Вызывает удивление позиция РУСАДА, что много снялись в день, когда приехал допинг-офицер. Да, они отказались от участия в стартах, но они никуда не сбежали и тоже сдавали пробы. Кроме того, это стандартная ситуация, когда на "Ижевскую винтовку" приезжает допинг-офицер РУСАДА, поэтому мы всегда их ждем, готовим специальные комнаты для их работы. Государство придерживается правила нулевой терпимости к допингу. Если есть подозрения, мы должны сами это расследовать и быть чистыми и приучать к этому с юношеского возраста»,— добавил господин Варшавский.

Руководитель федерации биатлона Удмуртии, председатель постоянной комиссии госсовета республики по спорту Иван Черезов также не связывает массовый отказ от участия с приездом допинг-офицеров РУСАДА. «Из-за пандемии централизованно биатлонисты начали тренироваться позже обычного. Соревнования проходили среди взрослых и юниоров. Для взрослых все три старта были важны, потому что они набирают очки, чтобы попасть на международные соревнования. Для юниоров индивидуальная гонка важна в рамках участия в чемпионате России, эстафета тоже необходима для региональных спортсменов. В третий день шел спринт, который очков им не давал для участия в мировых первенствах, поэтому видимо в ряде регионов решили не выпускать юниоров на последнюю гонку, т.к. в начале года будут другие соревнования, на которых будет формироваться состав представителей на международных первенствах»,— пояснил господин Черезов.

По его мнению, ситуация могла возникнуть отчасти из-за особенностей календаря соревнований, который формируется исходя из международных первенств и не совсем удобен для биатлонистов.

Он также подтвердил, что приезд допинг-офицеров РУСАДА не было сюрпризом для организаторов и участников «Ижевской винтовки», при этом возникший скандал вредит репутации не только конкретного турнира, но и российского биатлона в целом. «Принимаются серьезные меры, чтобы исключить возможность использования допинга спортсменами. Все понимают, в какой сейчас ситуации российский биатлон, СБР остается временным членом IBU. Однако из-за таких историй, которые транслируются и в зарубежных СМИ, мы вновь выглядим в негативном свете, формируется мнение, хотя делается много, чтобы допинга не было»,— отметил господин Черезов.

Михаил Красильников