РУСАДА расследует массовое снятие биатлонистов с «Ижевской винтовки» в Удмуртии

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало расследование массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки» в Удмуртии. Об этом сообщает сетевое издание rt.com.

Появление допинг-офицеров РУСАДА вызвало массовое снятие участников со всероссийских соревнований «Ижевская винтовка» в конце декабря. Участвовать в спринтерской гонке у юниорок отказались 12 спортсменок из Ханты-Мансийского автономного округа, а на спринт у юниоров не вышел 21 спортсмен из Тюменской области. Данный факт зафиксирован и передан в отдел расследований. По словам директора по коммуникациям РУСАДА Марии Марковой, все необходимые процедуры уже проводятся. «РУСАДА действительно проводило тестирование на “Ижевской винтовке”. Целевое тестирование является частью этих процедур, но все подробности мы раскрывать не можем, во-первых, в соответствии со “Стандартом”, а, во-вторых, чтобы не помешать расследованию»,– сообщила госпожа Маркова.