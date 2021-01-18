«Сторонники Навального буквально повисли на заборе»

Суд арестовал Алексея Навального на 30 суток, как того требовала Федеральная служба исполнения наказания. Она настаивала на аресте политика до 29 января — в этот день суд рассмотрит вопрос о замене Навальному наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше». ФСИН считает, что, находясь в Германии, Навальный не отмечался в инспекции как условно осужденный, и назвала его «злостным» нарушителем. Нынешнее заседание проходило в актовом зале отдела полиции в Химках, туда специально приехала судья местного городского суда Елена Морозова. Она огласила решение об аресте Алексея Навального через час после того, как удалилась в совещательную комнату. Хотя изначально говорила, что ей потребуется 15 минут. По решению судьи Алексей Навальный пробудет под арестом до 15 февраля. Подробности — у корреспондента “Ъ” Романа Дорофеева, который находится у 2-го отдела управления МВД по Химкам.

— Известно ли, чем судья мотивировала свое решение?

— Нет. Ждем адвокатов, когда они выйдут и смогут что-то сказать, потому что это единственный источник информации — это адвокаты. Никого туда не пустили, кроме съемочных групп Life и «России».

— Как на решение отреагировали сторонники Навального, которые пришли его поддержать? Что происходит возле отдела?

— Судья вынесла решение, и сторонники столпились, повисли буквально на заборе у отдела и ждут, когда Алексея выведут, посадят в автозак и увезут в спецприемник. Они хотят увидеть его, кричат «Свободу Алексею Навальному!», «Позор! Позор!», таким образом отвечая на решение суда.

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— Кто из его сторонников пришел его поддержать?

— Я видел Руслана Шаведдинова, Илью Пахомова — это все сотрудники ФБК — Киру Ярмыш, естественно, пресс-секретаря Алексея Навального. Здесь в целом около 200 человек.

— Как себя ведут сотрудники полиции?

— Здесь сейчас люди скандируют, кричат — это продолжается уже около двух часов. Полицейские ничего не предпринимают, никак не реагируют на это. Они стоят на территории отдела, а люди скандируют перед отделом. Этот отдел — это двух-этажное здание, перед ним металлический забор, довольно-таки массивный. И люди скандируют за ним, и на территорию отдела они никак не попадают. И полицейские тоже никак не реагируют.

Правда, тут муниципальный депутат округа Химки встала в одиночный пикет, но вышли полицейские и сказали, чтобы она отошла от отдела и стояла в другом месте. Она отошла немного дальше, за ней пошла толпа журналистов. Полицейские сказали: если сейчас за вами будут ходить журналисты, мы вас задержим. В общем, она отошла еще дальше и потом свернула плакат. Все, больше никаких плакатов не было, может быть, пара, и все. В основном люди скандируют: «Свободу! Свободу!», полицейские никак не реагируют.

Беседовала Дарья Надина