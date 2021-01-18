Зарубежные СМИ: Как мир отреагировал на задержание Алексея Навального?

Зарубежные политики и дипломаты призвали освободить Алексея Навального. Задержание оппозиционера осудили Франция, США, Канада, Германия, Австрия и Чехия. В Евросовете назвали преследование политика недопустимым. А страны Прибалтики пригрозили России санкциями. Правозащитная организация Amnesty International признала Алексея Навального «узником совести». В российском МИД в ответ посоветовали иностранным политикам уважать международное право и заняться собственными проблемами. А в Кремле сообщили, что не в курсе задержания Навального. Возвращение оппозиционера в Россию стало одной из главных тем в зарубежных СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Критик Владимира Путина Алексей Навальный был задержан после возвращения в Москву из Германии, через пять месяцев после того, как он чуть не погиб из-за отравления нервно-паралитическим веществом, пишет «Би-би-си». На паспортном контроле 44-летнего активиста увела полиция. Сотни людей в это время ждали политика в другом московском аэропорту, куда он должен был прилететь изначально. Однако за несколько минут до посадки рейс перенаправили в другую воздушную гавань.

Минувшее воскресенье стало одним из самых драматичных дней за последние годы, пишет The New York Times. Издание называет возвращение Алексея Навального в Россию проявлением бесстрашия и утверждает, что этот поступок вызвал сильное беспокойство Кремля. На паспортном контроле к политику подошли полицейские в форме и в черных масках. Навальный обнял свою жену перед тем, как его увели. А незадолго до задержания, стоя перед вывеской с изображением Кремля, политик заявил журналистам, что ничего не боится.

С тех пор как Алексей Навальный стал главным оппонентом Владимира Путина более 10 лет назад, Кремль сделал все возможное, чтобы от него избавиться, пишет The Guardian. Его связывали в зале суда, сажали под домашний арест, приговаривали к тюремному сроку его брата. Наконец, похоже, было принято решение об устранении Алексея Навального, когда его якобы отравили сотрудники российской ФСБ. Навальный бросил вызов власти и вернулся в Россию. Перед Путиным вновь встала дилемма, что делать с одним из его самых стойких оппонентов, отмечает издание. После задержания в Шереметьево Кремль может попытаться навсегда избавиться от Навального и оттеснить его от политической жизни в стране.

В декабре прошлого года политика объявили в федеральный розыск за нарушение условий испытательного срока, связанного с делом «Ив Роше», которое он называет политически мотивированным, отмечает CNN. Европейские лидеры и дипломаты быстро отреагировали на новости о задержании Алексея Навального. Президент Европарламента Давид Сассоли и президент Евросовета Шарль Мишель призвали российские власти немедленно освободить политика и назвали его заключение под стражу преступлением против международного сообщества.