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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Липецкую область за выходные поступило 16 тыс. доз вакцины от COVID-19

За минувшие выходные в Липецкую область было поставлено 16 тыс. доз вакцины «Спутник V» от коронавируса. Об этом сообщили в администрации региона.

Уже сегодня в пункты вакцинации должно поступить 2 тыс. доз. Остальные 14 тыс. предстоит промаркировать и доставить в медучреждения до конца недели. Региональные власти рассчитывают, что до конца февраля Липецкая область получит совокупно около 50 тыс. доз вакцины.

О планах властей Липецкой области и соседних регионов на проведение вакцинации от коронавируса — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин


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