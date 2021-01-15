COVID-19 ставят в укол

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в России 18 января. При этом отдельные регионы Черноземья уже сообщили о старте прививочной кампании. Пока что используется разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вакцина «Гам-КОВИД-Вак», более известная как «Спутник V». Ее вводят двумя компонентами с разницей между уколами в 21 день. В Черноземье уже полностью привились около 4,5 тыс. человек. В первом квартале регионы ожидают в сумме более 290 тыс. доз. На наибольший объем претендует Воронежская область (почти 95 тыс. в первом квартале), планирующая в 2021 году привить 700 тыс. человек. По оценке экспертов, чтобы считать коронавирус побежденным, должны привиться и переболеть 80% населения.

В Белгородской области от коронавируса к настоящему моменту привились 743 человека. Ни у кого из них не зафиксировано осложнений, сообщили в облправительстве. До 20 января регион ожидает 22,3 тыс. доз, из них «в ближайшие дни» — 2,5 тыс. доз. Записаться на вакцинацию можно на сайте регионального департамента здравоохранения и соцзащиты. По словам замначальника департамента Ирины Николаевой, на вечер 13 января пожелали привиться 4,8 тыс. человека. «Среди них не только жители крупных городов, но и деревень. Основная масса записавшихся — работающие люди. В медорганизациях будет выделено дополнительное время для прохождения осмотра после рабочего дня», — добавила госпожа Николаева. Записался через сайт департамента и врио губернатора Вячеслав Гладков, пояснивший позже, что портал работает «качественно и стабильно». Курирующий здравоохранение вице-губернатор Наталия Зубарева отметила на заседании оперштаба 12 января, что количество прививочных кабинетов необходимо увеличить.

По данным департамента здравоохранения Воронежской области на 12 января, в регион уже поступило 4,6 тыс. доз вакцины. Первую часть препарата получили 2,7 тыс. человек, а завершили вакцинацию 644 человека. В ведомстве отметили, что «предназначенная для всех желающих» вакцинация, таким образом, «уже началась». Всего планируется привить около 60% населения из групп риска — порядка 700 тыс. человек. «Соответственно, такое количество вакцины регион запрашивает у федерального центра. Объемы поставок будут зависеть от возможностей производства», — рассказали “Ъ-Черноземье” в департаменте. В частности, в первом квартале ожидается поставка 94,7 тыс. доз вакцины.

В ведомстве подчеркнули, что вакцинация проводится бесплатно и добровольно: любой житель может отказаться от прививки либо записаться в предварительный список. «Жалоб на принудительную вакцинацию не поступало», — добавили в департаменте. Записаться на прививку можно на портале госуслуг или в поликлинике по месту жительства. Сейчас в регионе организовано 49 пунктов для вакцинации: 47 в государственных медучреждениях, в том числе во всех районах области, а также два — в подведомственных РЖД и Федеральному медико-биологическому агентству клиниках. Губернатор Александр Гусев в интервью “Ъ-Черноземье” отмечал, что пока необходимого количества вакцины «просто нет».

Производители вакцины наращивают объемы, и будем надеяться, что уже начиная с февраля развернется более массовое производство», — говорил господин Гусев и на заседании оперштаба 14 января.

Губернатор также подчеркнул, что нужно «обязательно помочь» привиться проживающим в отдаленной местности пожилым людям.

В Курской области вакцинация началась в ноябре 2020 года, а сейчас система здравоохранения «готова к массовой вакцинации». По данным на 13 января, в прошлом году в регион поступило около 2 тыс. доз вакцины, первый компонент получили 1,9 тыс. человек, второй — более 1 тыс. Среди привитых 40% составляют медработники, 35% — учителя, 25% — соцработники и спортсмены. В обладминистрации “Ъ-Черноземье” пояснили, что оценить эффективность вакцинации «можно будет только по ее завершении», так как еще не все получили второй компонент, а для формирования иммунитета необходимо не менее 42 дней. В 2021 году регион ожидает минимум 52 тыс. доз, первая партия с расчетом на вакцинацию не менее 1,8 тыс. человек должна поступить в конце недели. Работников из групп риска могут вносить в списки работодатели, остальные желающие должны записаться самостоятельно. В регионе открыты десять прививочных пунктов: девять в Курске и один в Железногорске. В районах проводится выездная вакцинация.

На заседании оперштаба Липецкой области 14 января сообщили, что привились в регионе пока 842 человека, из них около 500 получили вторую дозу. По данным управления здравоохранения, побочных реакций и осложнений нет. Регион до конца февраля ждет около 50 тыс. доз вакцины. Записаться на прививку можно не только в поликлинике, но и через Единую диспетчерскую службу, рассказали в обладминистрации. С 25 декабря по 13 января поступило около 2,9 тыс. звонков в ЕДС по вакцинации, число желающих привиться превысило 5 тыс. человек. В области развернуто 29 прививочных пунктов.

В Орловской области массовая вакцинация стартовала 4 января. Руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин на онлайн-брифинге 13 января рассказал, что прививки получили 700 человек. По его словам, к 1 марта в регион должно прийти более 33 тыс. доз вакцины, из них 9 тыс. ожидается к 18 января. Записаться на прививку можно в том числе через Электронную регистратуру Орловской области. Сейчас работают семь прививочных пунктов, со следующей недели их количество увеличится до 14.

По данным администрации Тамбовской области на 14 января, в регионе привились 842 человека. «В ближайшее время» запланирована поставка порядка 39 тыс. доз вакцины. «Массовая вакцинация начнется сразу, как только данная партия поступит в регион», — отметили в обладминистрации. По официальной информации, 14 января еще 800 комплектов вакцины были получены и распределены между лечебными учреждениями «в соответствии с заявками». В первую очередь в регионе закончат прививать медицинских и социальных работников. В то же время предварительная запись на вакцинацию для всех желающих организована через регистратуру и кол-центры поликлиник. При этом «для доставки» жителей отдаленных районов до прививочных пунктов обещают привлечь автотранспорт муниципальных образований и учреждений соцзащиты.

Главный внештатный иммунолог департамента здравоохранения Воронежской области Андрей Земсков отмечает, что для защиты от инфекции суммарно должно переболеть и привиться 80% населения.

Но помешать успешной вакцинации может мутация вируса: может получиться так, что все привьются, а через полгода возбудитель поменяется», — отметил господин Земсков.

В то же время, по его словам, мутации подвержены внешние белки вируса, тогда как вакцина сделана из внутренних устойчивых белков. «Есть надежда, что мутация их не затронет и нынешние вакцины будут полезны не только сейчас», — заключил эксперт.

Александр Прытков