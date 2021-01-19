Лионель Месси нарвался на удаленку

Футбольный уикенд завершился драматичными матчами в Испании и Италии. Во встрече за испанский Суперкубок «Барселона» уступила — 2:3 — в дополнительное время «Атлетику» и, может быть, надолго потеряла своего лидера Лионеля Месси, впервые за все время выступлений за каталонский клуб удаленного с поля. В итальянском чемпионате «Интер» довольно жестоко — 2:0 — побил «Ювентус», и теперь положение туринцев, никому не отдававших золото на протяжении почти целого десятилетия, выглядит крайне непростым.

Суперкубок Испании

Это был, наверное, тот случай, когда те, кто переживает за «Барселону», сильно пожалели о том, что в матче, в котором на кону стоял пусть не ценнейший, но все же приз, принял участие ее лидер. Вообще-то Лионель Месси вполне мог не выйти на поле в решающем матче Суперкубка, в нынешнем сезоне представлявшего собой мини-турнир в формате «Финала четырех». Полуфинал против «Реал Сосьедад» (фаворит проскочил его благодаря серии пенальти) он пропустил из-за «проблем с физическим состоянием», детали которых «Барселона» не разглашала. А тренер Рональд Куман не скрывал, что сомневается насчет того, что после этого матча они исчезли.

Но Месси в Севилье сыграл. Его присутствие в итоге нисколько не помогло «Барселоне». Она дважды вела в счете и дважды позволяла «Атлетику», который, строго говоря, выглядел ничуть не хуже, отыгрываться, во второй раз — на исходе основного времени. А в начале овертайма Инаки Уильямс классным закрученным ударом отправил мяч в барселонские ворота, и «Атлетик» удержал преимущество, взяв у гиганта симметричный реванш за недавнее поражение в рамках чемпионата с тем же счетом 2:3.

А главная драма этой игры состоялась на исходе дополнительного времени. Лионель Месси боролся за мяч с Асьером Вильялибре — автором того самого спасительного гола «на флажке», принесшего «Атлетику» овертайм, пытаясь освободиться от назойливой опеки.

Судья Хесус Хиль Мансано нюансы эпизода не разглядел, но ему помогла VAR. На видеоповторе было четко видно, как Месси довольно жестко бьет рукой по затылку оппонента. Такого рода нарушение не предполагает иного наказания, кроме красной карточки.

Лионель Месси в своей профессиональной карьере удалялся дважды. Оба удаления произошли в матчах за сборную — с венграми в 2005 году и c чилийцами в 2019 году. Во встречах за «Барселону» (а это была 753-я официальная в ее форме для аргентинца) эти карточки его до сих пор обходили стороной.

Самое обидное, что у удаления могут быть неприятные последствия. В ближайшее время дисциплинарный комитет испанской футбольной федерации рассмотрит инцидент.

As и ряд других источников уже напомнили, что по регламенту, если поведение Месси будет расценено как «агрессивное», ему грозит длительная — на срок от 4 до 12 матчей — дисквалификация. А для «Барселоны» это будет жестокая потеря.

Ближайшую встречу каталонцев в расчет можно не брать — это встреча в 1/16 финала Кубка Испании с клубом «Кронелья», с которым они обязаны разделываться и без Месси. Но вот дальше пойдут игры испанского чемпионата — с «Эльче», тем же «Атлетиком», «Бетисом»,— в которых очки терять никак нельзя, учитывая турнирное положение. Оно у «Барселоны» по ее меркам чуть ли не катастрофически сложное. Команда на три балла отстает от «Реала» и уже на семь — от «Атлетико», у которого к тому же два матча в запасе. Погоня за упущенным в прошлом году титулом грозит обернуться пшиком задолго до финиша первенства.

Чемпионат Италии

Примерно так же, как поклонники «Барселоны», видимо, чувствуют себя сейчас поклонники «Ювентуса» — клуба, выигравшего десять предыдущих итальянских чемпионатов. Перед этим сезоном туринцы, увидев признаки увядания гегемонии, провели легкую перестройку состава, назначили наставником совершенно не имеющего тренерского опыта Андреа Пирло, а потом довольно долго шли по дистанции в умеренном, скажем так, темпе — без явных провалов, но и не круша всех подряд, как бывало раньше. После новогодних каникул все вроде бы наладилось. В январе «Ювентус» одержал три победы, в том числе над закрепившимся на верхушке таблицы «Миланом». Но вот за этой маленькой серией последовала серьезная неудача.

Больнее всего для «Ювентуса» не сам факт гостевого поражения от «Интера», который в текущем чемпионате очень хорош, а его стилистика.

Миланцы забили два гола, создав примерно втрое больше реальных голевых моментов. Туринцы же чрезвычайно редко беспокоили голкипера Самира Хандановича. А Пирло пришлось признать, что «хуже выступления, чем это, не могло и быть».

Расклад же для «Ювентуса» превратился в ужасный. Он пятый в таблице.

Правда, туринцы располагаются вплотную к «Наполи» и «Роме», но вот миланский тандем уже достаточно далеко — в семи очках впереди. Причем «Милан» в случае успеха в состоявшемся поздно ночью по московскому времени матче с «Кальяри» мог еще чуть-чуть оторваться.

Алексей Доспехов