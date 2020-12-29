Лионелю Месси открылась Америка

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, который летом пытался уйти из «Барселоны», но не смог этого сделать из-за финансовых требований со стороны клуба, рассказал о планах на будущее. Контракт Месси с каталонским клубом истекает в июне, и он не планирует принимать какие-либо решения вплоть до окончания сезона. Нападающий не подтвердил слухи о его переходе во французский ПСЖ или английский «Манчестер Сити», зато заявил о другой возможности — продолжить карьеру уже за океаном, в американской лиге.

Интервью Лионеля Месси испанскому телеканалу La Sexta, посвященное его карьерным планам, превратилось в довольно резонансное событие. Чрезвычайно актуальной тему будущего аргентинца сделал демарш Месси на стыке лета и осени. Тогда он уведомил «Барселону», что решил покинуть клуб, но потом, не сумев заставить его отказаться от требований колоссальной по размеру неустойки (€700 млн) за разрыв истекающего по окончании нынешнего сезона контракта, передумал.

На вопрос, куда именно он намерен отправиться, когда срок действия договора закончится, аргентинский нападающий, который провел в «Барселоне» уже полтора десятилетия и называл ее «клубом всей жизни», не смог.

Единственное, о чем Месси заявил с полной уверенностью: он никогда и ни при каких обстоятельствах не станет играть за других испанских грандов — «Реал» или «Атлетико».

Зато он сказал, что «всегда мечтал поиграть в другой лиге». И даже уточнил, в какой именно — американской MLS (Major League Soccer). Многие звезды европейского футбола, такие как Дэвид Бекхэм, Рауль, Давид Вилья, Стивен Джеррард, выступали в ней на финальном этапе спортивной карьеры. При этом вернуться из MLS обратно в Европу и продолжить играть на высоком уровне, как показывает практика, фактически невозможно. Не вписывается в тренд, пожалуй, только Златан Ибрахимович, который по возвращении из «Лос-Анджелес Гэлакси» стал лидером сегодняшнего «Милана».

Слухи о переходе во французский ПСЖ или английский «Манчестер Сити», которые считаются главными претендентами на покупку Лионеля Месси, он комментировать отказался.

Месси добавил, что допускает еще один вариант — остаться в каталонском клубе.

Такой сценарий начал представляться более реальным после октябрьского ухода с поста президента клуба Жозепа Бартомеу, с которым у Лионеля Месси были очень напряженные отношения.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» заявил, что в любом случае не планирует принимать никаких решений вплоть до окончания сезона. «Я еще не знаю, уйду я или нет. Пока все мои мысли — о будущих шести месяцах. Сейчас важно подумать о команде и попытаться выиграть трофеи»,— заключил Месси.

Екатерина Ремизова