На ледовой переправе Салехард – Лабытнанги вновь повысили тоннаж транспорта

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) повысили грузоподъемность для транспортных средств на ледовой переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги, сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

С 18 февраля грузоподъемность для колесного транспорта составляет до 30 тонн. Кроме того, до 45 тонн может перевозить гусеничная техника, до 35 тонн увеличен тоннаж грузов с взрывоопасными веществами — этим транспортным средствам разрешено выезжать на полосу в одиночном порядке.

В данный момент на ледовой переправе действуют три дорожные полосы.

Напомним, движение по ледовой переправе Салехард – Лабытнанги открылось 27 ноября. Грузоподъемность переправы зависит от толщины льда. С января тоннаж для транспорта на переправе постепенно увеличивается.

Ирина Пичурина