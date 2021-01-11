На ледовой переправе Салехард — Лабытнанги повысили тоннаж для транспорта

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) повысили грузоподъемность для транспортных средств, проезжающих по ледовой переправе через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги, сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

Теперь колесные транспортные средства могут перевозить до 25 тонн груза, гусеничные — до 40 тонн, перевозящие взрывоопасные вещества — до 30 тонн. «На переправе работают две полосы, одна полоса движения временно закрыта, на ней работает спецтехника: намораживается лед, проводятся ремонтно-восстановительные работы», — рассказал начальник отдела ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин.

Напомним, движение по ледовой переправе Салехард — Лабытнанги открылось 27 ноября. Грузоподъемность переправы зависит от толщины льда. Безопасная дистанция между автомобилями во время проезда на переправе должна составлять не менее 100 м. Скорость движения транспортных средств не должна превышать 20 км/ч.

Михаил Мананников