Госдеп США призвал отпустить Навального

Госдепартамент США призывает отпустить оппозиционера Алексея Навального, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео. Господина Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии в Россию.

«Соединенные Штаты решительно осуждают решение России арестовать Алексея Навального. Мы с большой обеспокоенностью отмечаем, что его задержание является последним в серии попыток заставить замолчать Навального и других оппозиционеров, а также независимые голоса, критикующие российские власти»,— сказано в заявлении господина Помпео на сайте Госдепартамента США.

«Мы требуем его немедленного и безоговорочного освобождения»,— говорится в заявлении. Госсекретарь США призвал правительство России обеспечить равные возможности для всех политических партий и претендентов в рамках избирательного процесса.

ФСИН заявила, что задержание господина Навального связано с иском ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Глава Евросовета Шарль Мишель назвал задержание недопустимым и призвал немедленно отпустить политика. Страны Балтии призвали ЕС ввести санкции в ответ на задержание.

Подробнее о задержании Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».