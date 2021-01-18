ВТБ увеличил лимит на переводы через СБП

Банк ВТБ с понедельника, 18 января, увеличил до 2 млн руб. ежемесячный лимит на переводы в Системе быстрых платежей (СБП), сообщила пресс-служба кредитной организации. Раньше лимит на такие переводы составлял 300 тыс. руб. в месяц.

«С 18 января ВТБ увеличивает максимальную сумму разового перевода через Систему быстрых платежей для своих клиентов в три раза, до 150 тыс. руб. Ежемесячный лимит вырос почти в семь раз, до 2 млн руб. Ранее эти суммы составляли 50 тыс. и 300 тыс. руб. соответственно»,— говорится в сообщении.

Старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов отметил, что клиенты ВТБ ежемесячно совершают свыше 6,3 млн переводов на сумму более 38 млрд руб. через СБП. Банк не исключает возможности полной отмены разового лимита по переводам. Также ВТБ увеличил максимальную сумму разового перевода с карты на карту в другие страны до 150 тыс. руб. вместо 100 тыс. ранее.

Напомним, СБП позволяет переводить деньги по номеру телефона между счетами в разных банках. Система была запущена в начале 2019 года. Сейчас переводы до 100 тыс. руб. в рамках СБП бесплатны, за них будут брать деньги после 2022 года. Вместе с тем с конца ноября 2020 года российские банки с лицензией брокера могут предоставлять клиентам возможность пополнять и снимать средства на брокерских счетах через Систему быстрых платежей.

Подробнее — в материале “Ъ” «Брокерам поступят быстрые платежи».