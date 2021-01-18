Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 95 млн

Количество случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 95 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли за время пандемии более 2 млн, выздоровели свыше 52,2 млн.

Больше всего зараженных в США — 23,9 млн. На втором месте Индия (10,5 млн), на третьем Бразилия (8,5 млн). Россия занимает четвертую строчку (3,5 млн).

Президент России Владимир Путин поручил с 18 января начать массовую вакцинацию от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.

Подробности — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».