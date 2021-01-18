Эксперт предупредил о повышенном риске заражения вирусами при недосыпах

Недостаток сна вредит иммунитету и повышает риск заболевания вирусными инфекциями, предупредил руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин. Он отметил, что нужно стараться ложиться и вставать в одно и то же время.

«Сон и иммунитет — это практически синонимы. При сокращении сна иммунитет резко падает, и вероятность подхватить любую вирусную инфекцию, если человек спит меньше пяти часов, по сравнению с теми, кто спит более семи часов, составляет более, чем 250%. Сон очень важен, он обеспечивает наш иммунитет»,— сказал господин Калинкин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В России зарегистрировано 3 568 209 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявили 23 586 заболевших. Умерли за время пандемии 65 566 человек, выздоровели 2 960 431. С понедельника, 18 января, по поручению президента должна стартовать массовая вакцинация от COVID-19.

Подробности — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».