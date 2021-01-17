Во Внуково задержали фотографа “Ъ”

Фотокорреспондент “Ъ” Иван Водопьянов был задержан в аэропорту Внуково, где он снимал происходящее в связи с прилетом оппозиционера Алексея Навального. При задержании фотографа несколько раз ударили. Его отправили в ОВД «Лужники». Как сообщает «МБХ-медиа», после его отпустили без составления протокола. Всего, по данным «ОВД-инфо», в связи с возвращением оппозиционера в Россию за день в Москве было задержано более 50 человек.

«Работал со всеми. Нас вытеснили на улицу. Рядом со мной работало много СМИ. Меня точечно выцепили и без объяснений потащили. Я задавал вопросы, кто они и почему. У пазика меня поставили спиной и произвели два удара в почки. Пытались отобрать камеру. После этого, не давая встать, потащили в автозак»,— сказал журналист по телефону.

Как уточнил господин Водопьянов, в момент задержания на нем был крупный бейдж «Пресса». Кто его бил, он не видел, так как стоял спиной. После ОВД он намерен направиться в травмпункт. Сотрудники отделения попросили его написать объяснительную.

Фотокорреспондент ИД "Коммерсантъ" Иван Водопяьнов в УВД "Лужники" Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Задержания во Внуково начались за несколько часов до ожидаемого времени прилета самолета с господином Навальным на борту. Среди задержанных есть журналисты и сотрудники ФБК. В отношении них составляют протоколы по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Сегодня, 17 января, в Москву из Берлина вернулся Алексей Навальный. По прилете его задержали сотрудники управления ФСИН по Москве за нарушение условного приговора по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Политика взяли под стражу до решения суда.

О возвращении политика в Россию — в материале “Ъ” «Из Берлина с "Победой"».