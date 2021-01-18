Вице-губернаторов обучат легитимности

На этой неделе в Подмосковье пройдет семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, организованный администрацией президента (АП). Ожидается, что его главными спикерами станут представители внутриполитического блока АП, включая ее первого замруководителя Сергея Кириенко, а речь пойдет об осенних выборах в Госдуму. Кураторы внутренней политики из регионов ждут разъяснений, как проводить предстоящую думскую кампанию. Представители АП утверждают, что главной установкой станет легитимность кампании, однако эксперт полагает, что без целевого показателя по количеству депутатских мест для партии власти все же не обойдется.

С 12 по 16 января в мастерской управления «Сенеж» (основная обучающая площадка АП, расположенная в подмосковном Солнечногорске) пройдет семинар для вице-губернаторов по внутренней политике. Об этом “Ъ” рассказали два осведомленных источника, знакомые с планом мероприятия, и подтвердил сотрудник АП. По их словам, главными темами семинара станут сентябрьские думские выборы и подведение итогов 2020 года. Внутриполитический блок АП регулярно проводит семинары для чиновников, ответственных за внутреннюю политику в регионах, и именно там, как правило, даются ключевые установки на важные избирательные кампании. Например, в 2018 году на подобных мероприятиях представители Кремля давали целевые ориентиры по явке и результату выборов президента, а в 2020 году — по плебисциту о поправках к Конституции.

Ключевыми спикерами на таких семинарах становятся представители внутриполитического блока АП. По словам собеседников “Ъ”, присутствие его руководства ожидается и на этот раз. Предполагается, что в «Сенеж» приедут Сергей Кириенко и начальники управлений АП, ответственных за проведение выборов: Андрей Ярин (управление по внутренней политике) и Александр Харичев (управление по обеспечению деятельности Госсовета). По сведениям “Ъ”, учебу посетят и представители федерального руководства «Единой России» (ЕР).

О том, что вице-губернаторов вскоре соберут на учебу в Подмосковье, ранее писало URA.RU.

Несколько региональных чиновников подтвердили “Ъ” свое участие в мероприятии, но заявили, что не знают о его содержании.

Так, вице-губернатор Приморского края Антон Волошко пояснил, что темы предстоящего семинара ему не сообщали. Его свердловский коллега Сергей Бидонько подтвердил, что учеба продлится пять дней: «Сказали, что мы все узнаем на самом семинаре». Ульяновский вице-губернатор Александр Костомаров заявил, что намерен задать «интересующие его вопросы». В приемной вице-губернатора Томской области Сергея Ильиных “Ъ” подтвердили его командировку в Москву на этой неделе. А Севастополь на учебе, по данным “Ъ”, скорее всего, будет представлять советник губернатора Михаила Развожаева и экс-руководитель его избирательного штаба Сергей Толмачев.

Вице-губернаторы по внутренней политике — главные кураторы выборов на уровне регионов. Обычно они возглавляют региональные избирательные штабы, поясняет директор НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева: это может быть и неофициально, но именно они непосредственно отвечают за итоги выборов на своей территории. По ее словам, привлеченные политтехнологи и партийцы не могут самостоятельно проводить мобилизацию бюджетников или ставить задачи местным властям. «Вице-губернаторы являются оперативными руководителями кампании, поэтому с них и весь спрос»,— подчеркивает эксперт.

Бывший региональный чиновник подтвердил “Ъ”, что избирательные штабы регионов обычно возглавляют либо сами губернаторы, либо их заместители, а отношения со сторонними политконсультантами зависят от квалификации региональных внутриполитических блоков: где-то от услуг сторонних экспертов вообще отказываются. Именно на вице-губернаторах лежит задача избрания «понятных и разумных» политиков, добавил собеседник.

Как ранее писал “Ъ”, к концу 2020 года власть еще не сформировала единую позицию о целевых показателях для ЕР на выборах-2021. В партии говорят, что хотят получить более 300 из 450 мандатов, но чиновники АП называли ориентировочной планкой 250 мест (см. “Ъ” от 10 декабря 2020 года). Позже источник в АП заявил “Ъ”, что «правда посередине» и власти рассчитывают на 275 мандатов для ЕР.

Опрошенные “Ъ” вице-губернаторы действительно ждут от центра установок по поводу того, как и какими средствами обеспечивать результаты выборов.

Один из них, пожелавший сохранить анонимность, пояснил, что доверие к депутатскому корпусу упало и надо его поднимать: «Отсюда вопросы, насколько список депутатов должен обновиться, кого можно туда включать, какие есть границы. Насколько вообще велика наша роль в этом процессе?» Чиновника также заботит, может ли он допустить избрание «полусистемного кандидата» или только «системно-системного». Кроме того, собеседник “Ъ” ждет «формулировку идеи» новой Госдумы, которую надо будет доносить избирателям.

Куратор внутренней политики одного из дальневосточных регионов сообщил “Ъ”, что пока АП не давала установок на предстоящие выборы: их ожидали на декабрьском съезде ЕР, который отменили из-за эпидемиологической ситуации.

При этом источник “Ъ” в АП утверждает, что главным KPI на осенних выборах станет легитимность: их результат не должен вызывать сомнений в обществе. В связи с этим еще один из вице-губернаторов рассказал “Ъ”, что хотел бы услышать, как «вся эта история с легитимностью вяжется с рейтингом ЕР». Его интересуют «масштабы легитимации», которых хочет добиться Кремль:

«Все должно быть конкурентно или не должно быть повода утверждать обратное?»

«Я думаю, что им расскажут общие стратегические подходы, озвучат количество депутатских мест, которые от них ждут. Какие инструменты можно задействовать ради этих показателей, а какие — ни в коем случае нельзя»,— считает Екатерина Курбангалеева. Она также предполагает, что чиновникам назовут основные риски предстоящей кампании, дадут рекомендации, как действовать в тех или иных конфликтных ситуациях. Эксперт также ожидает, что вице-губернаторам дадут понять об отношении АП к тем или иным партспискам: «Партийный калейдоскоп в парламенте Кремлю тоже не нужен. ЕР в логике власти должна получить большинство, а политическая система в целом должна быть управляемой».

Андрей Винокуров, Андрей Прах; Алексей Чернышев (Владивосток), Дарья Решетникова (Новосибирск), Анастасия Реутова (Екатеринбург), Сергей Титов (Ульяновск), Александр Дремлюгин (Симферополь)