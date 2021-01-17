Предварительный список мест для крещенских купаний в Петербурге опубликовало МЧС

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу опубликовало список мест, определенных для крещенских купаний. Он насчитывает 18 объектов в десяти районах города. При этом в ведомстве спасателей особо подчеркивают, что представленный список крещенских купелей является предварительным. Ознакомиться с ним можно на сайте ГУ МЧС по Петербургу.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном решили не вводить запрет на проведение крещенских купаний в городе из-за пандемии коронавируса. Также они официально разрешены в Ленобласти.