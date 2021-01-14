В Ленобласти официально разрешили Крещенские купания

В четверг, 14 января, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление регионального правительства, официально разрешающее массовые мероприятия при проведении Крещенских купаний.

При этом, как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, условием остается их проведение на открытом воздухе при соблюдении социальной дистанции 1,5 – 2 м. Также в закрытых местах для переодевания должно быть не больше одного человека на 4 метра.

Ранее “Ъ-СПб” писал, в Петербурге Крещенские купания также официально не запрещены, и никаких ограничений по этому поводу в Смольном вводить не намерены.