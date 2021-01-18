Рыбакам не по размеру порты

Российские рыбопромышленники просят отсрочить вступление в силу нового механизма, по которому компаниям необходимо декларировать иностранные суда в портах РФ. Без этого с 2022 года они не смогут продолжать добычу рыбы по российским квотам. Участники рынка оценивают разовые затраты на декларирование на уровне около 25 млрд руб. плюс более 4 млрд руб. дополнительных расходов, уверяя, что это может быть критичным для отрасли в условиях коронакризиса и закрытия китайских портов. Чиновники считают масштаб проблемы преувеличенным, но готовы обсуждать ее.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой ввести трехлетний переходный период для таможенного декларирования так называемых незаходных судов — добывающих рыбу по российским квотам, но построенных и обслуживающихся в иностранных портах. Требование появилось после принятия 31 декабря 2020 года правительством поправок к Правилам оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу водных биологических ресурсов. С 1 января 2022 года приобретенные или построенные за пределами ЕАЭС суда не смогут получить разрешение на вылов без таможенного декларирования в российском порту.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, без трехлетнего переходного периода рыбопромышленникам грозят высокие единовременные траты: НДС 20% за декларирование судов (в целом 23,4 млрд руб.) и таможенная пошлина в 5% от стоимости судов на 1,7 млрд руб. Также все суда должны будут из районов промысла прийти в российские порты. Допзатраты на переходы ВАРПЭ оценивает в 3,22 млрд руб., потери от недовылова — в 1,14 млрд руб.

Вступление требований в силу через год не учитывает и снижение финансовых показателей компаний, а также внешнеэкономическую обстановку, добавляет господин Зверев. В этом году, уточняет он, участникам рынка грозят потери из-за закрытия Китаем портов для российских экспортеров (см. “Ъ” от 22 декабря 2020 года). Всего проблема касается 69 судов. В правительстве оперативный комментарий не предоставили.

Глава Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк говорит, что компании хотят обязать ремонтировать и обслуживать суда в российских портах, чего достичь вряд ли удастся, так как в РФ прибрежный судоремонт не развит. Новая мера ломает и практику, по которой НДС уплачивают за товар, введенный в оборот на территории страны, отмечает собеседник “Ъ” в одной из компаний: «Суда не заходят в РФ, так что не могут быть товаром, введенным в оборот. Механизм — просто способ взыскать дополнительные средства». Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников полагает, что теперь потребуется оформить ввоз в РФ всех судов, ведущих вылов в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе страны. Но компаниям возвратят уплаченный НДС, уверен он, поскольку на это имеют право все экспортеры.

В Минсельхозе говорят, что новые требования направлены на «повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса». В Росрыболовстве не согласны с оценками расходов бизнеса. Там подсчитали, что единовременные затраты на оформление 69 судов будут на уровне 1,82 млрд руб. Но в агентстве готовы к «дальнейшему взаимодействию с участниками рынка и заинтересованными ведомствами по этой теме».

В то же время, несмотря на сомнения бизнеса, решение проблемы с незаходными судами могло бы снять вопрос с запретом многократного перегруза улова. Раньше в Росрыболовстве давали понять, что такие суда обслуживаются в иностранных портах и ввозят туда рыбу, выловленную в исключительной экономической зоне РФ, не уплачивают пошлины и налоги в российских портах, поэтому давать им преференции при перегрузе невыгодно. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (см. “Ъ” от 4 июня 2020 года) оценивали потери от запрета на перегруз не менее чем 5 млрд руб. в год.

Алексей Полухин