Рыба не ловится без иностранцев

Планы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по ужесточению контроля участия иностранцев не только в добыче рыбы, но и в логистике и обработке вызвали беспокойство рынка. Так, группа «Норебо» предупредила, что мера осложнит доступ к иностранным транспортным судам, грозит их нехваткой и ростом себестоимости продукции. В ФАС настаивают, что выявили контроль иностранцев над российскими рыбопромышленниками через подобные схемы.

ГК «Норебо» подготовила отзыв на законопроект ФАС, который усиливает контроль за иностранными инвесторами в сфере рыболовства. Копия есть у “Ъ”. Сейчас иностранцы без специального разрешения не могут владеть более 50% в российских компаниях, добывающих рыбу. ФАС предлагает ограничить их участие в приемке, обработке, перегрузах, транспортировке, хранении и выгрузке уловов и продукции. Публичное обсуждение законопроекта продлится до 22 января.

В «Норебо» предупреждают, что законопроект осложнит для компаний из РФ доступ к услугам зарубежных транспортных судов для доставки уловов в российские порты, и плавбаз, которые перерабатывают продукцию в море. Как отмечается в отзыве, в некоторых зонах и открытой части Мирового океана иногда нет возможности воспользоваться услугами российских транспортных компаний. Все это может привести к нехватке судов, росту стоимости перевозок и повышению цен, предупреждают в «Норебо». По словам замдиректора УК «Норебо» Сергея Сенникова, без международных партнеров пришлось бы доставлять рыбу на промысловых судах, отвлекая их от добычи.

По мнению управляющего ГК «Доброфлот» Александра Ефремова, нельзя сказать, что российские рыбаки и сегодня активно осваивают иностранные экономические зоны или рвутся в Мировой океан, а законопроект ФАС станет барьером даже для попыток развивать эти направления. По данным Росрыболовства на конец 2020 года, российские рыбопромышленники сократили добычу в зонах иностранных государств на 14,2%, до 326,1 тыс. тонн, год к году, в конвенционных районах и открытой части Мирового океана — на 12,6%, до 287,8 тыс. тонн.

В «Норебо» добавляют, что новые ограничения иностранных инвестиций значительно снизят темпы развития береговой переработки и эффективной системы логистики в российской рыбной отрасли. В целом подобный контроль там считают избыточным, указывая, что он вторичен по отношению к добыче рыбы, уже контролируемой государством. Более того, подчеркивают в «Норебо», ФАС также подготовила законопроект, который снижает предельную долю участия иностранцев в российских рыбопромышленных компаниях с 50% до 25%. В конце декабря «Ведомости» сообщали, что поправки поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В ФАС возражают, что есть случаи установления контроля над российскими компаниями через финансово-экономическую и техническую зависимость в процессе приемки, обработки, перегрузки, транспортировки, хранения и выбора покупателей и продажи продукции. Названия там не уточнили, добавив, что законопроект обеспечит безопасность РФ за счет снижения возможностей управления иностранными инвесторами российскими рыбопромышленниками при отсутствии формальных признаков контроля. Господин Сенников отмечает, что если ФАС действительно выявила схемы незаконного контроля, то уже по существующему законодательству может изъять у таких компаний квоты, чего, однако, не происходит.

В Росрыболовстве не считают, что законопроект ФАС ограничивает участие иностранных компаний в капитале предприятий рыбной отрасли. Минсельхоз законопроект согласовал. Там также отметили, что в отрасли, включая переработку, остается много возможностей для привлечения инвестиций. Но готовы участвовать в обсуждении документа.

Алексей Полухин