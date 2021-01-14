На Сахалине разрешили не носить маски после прививки от коронавируса

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко разрешил жителям региона не носить в общественных местах маски после прививки от COVID-19. Подтверждением вакцинации будут служить бейджи, которые получат все привившиеся. Массовая вакцинация в регионе начнется 16 января.

«Все, кто сделает прививку, получат специальные бейджи. Они будут давать право не носить маски в общественных местах»,— написал господин Лимаренко в Telegram.

Он также сообщил, что вакцину направят в каждый муниципалитет. По его словам, запись на прививку «максимально доступная» — на портале госуслуг. «Если для вас это сложно, то приходите в поликлинику и вам помогут записаться»,— написал губернатор.

По словам господина Лимаренко, к началу вакцинации Сахалинская область располагает 9 тыс. доз вакцины «Спутник V» от Центра имени Гамалеи. В область ежемесячно будет поступать не менее 10 тыс. доз, добавил он.

По данным оперштаба, в Сахалинской области с начала пандемии зарегистрированы 17 695 тыс. заразившихся коронавирусом. Суточный прирост заразившихся сегодня, 14 января, составил 129 человек. Умерли за все время 20 жителей региона с диагностированным COVID-19. В настоящий момент в области болеют 2935 человек при населении 488,3 тыс.

В России сегодня была зафиксирована максимальная смертность от COVID-19 с начала года — 570 человек.

О вакцинации в стране — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?»