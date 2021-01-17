Глава популярной у сторонников Трампа соцсети заявил об угрозах в свой адрес

Гендиректор социальной сети Parler Джон Матце и сего семья скрываются из-за смертельных угроз, сообщил Fox News со ссылкой на судебные документы. Parler — это мессенджер, активно используемый сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. По словам господина Матце, преследованию подвергаются многие сотрудники его компании.

«Матце... был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз и серьезных нарушений личной безопасности,— приводит Fox News выдержки из документа.— Многие сотрудники Parler подвергаются преследованию и сталкиваются с враждебностью, боятся за свою безопасность и безопасность своих семей, а в некоторых случаях бежали из своего родного штата, чтобы спастись от преследования».

После беспорядков в Капитолии мессенджер Parler отключили от облачного хостинга Amazon. Кроме того, приложение запрещено в App Store и Google Play. Напомним, 6 января сторонники господина Трампа ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне с требованием пересмотра итогов президентских выборов. В ходе штурма погибли люди. Господин Трамп комментировал происходящее в соцсетях, после чего Twitter, Facebook, Youtube и некоторые другие площадки заблокировали его аккаунты.