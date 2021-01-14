Гендиректор закрытой соцсети Parler заявил о регистрации в ней Трампа

Президент США Дональд Трамп, по утверждению генерального директора Parler Джон Матце, зарегистрировался в социальной сети Parler до ее отключения от хостинга Amazon, сообщает Bloomberg со ссылкой на иск руководства социальной сети к Amazon. Господин Матце заявил, что Amazon хотела лишить президента социальной платформы, и попросил суд принудить компанию к восстановлению сервиса.

Социальная сеть Parler, которой пользовались сторонники господина Трампа, была отключена от облачного хостинга Amazon 11 января. Поставщик услуг сообщал, что поводом были угрозы убийством со стороны пользователей Parler и недостаточная эффективность модерации. Amazon было известно о регистрации Дональда Трампа 11 октября 2020 года, заявил господин Матце в исковом заявлении. По его словам, президент использовал псевдоним «человек X», сообщает Bloomberg.

Twitter заблокировал личный аккаунт господина Трампа 9 января. Социальная сеть утверждала, что последние твиты президента нарушают запрет на одобрение насилия, если их рассматривать в контексте нападения сторонников президента на Капитолий США тремя днями ранее. После этого господин Трамп заявил, что вел переговоры с другими сайтами, и призвал сторонников ждать анонса.

14 января, после того как Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу, генеральный директор Twitter Джек Дорси высказал свое мнение о действиях компании. Он сказал, что не гордится решением компании, так как необходимость блокировки президента — это признак «наших провалов в продвижении здоровой культуры общения».