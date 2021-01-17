Почтовая служба США убрала ящики в крупных городах перед инаугурацией Байдена

Почтовая служба США временно убрала некоторые почтовые ящики в крупных городах из соображений безопасности в преддверии инаугурации Джо Байдена, сообщает CNN.

«Это часть нашей обычной процедуры, направленной на обеспечение безопасности наших сотрудников и клиентов во время протестов или когда большие толпы собираются возле почтовых отделений, на почтовых маршрутах или у почтовых ящиков»,— рассказал представитель Почтовой службы Дэвид Партенхаймер.

Почтовые ящики планируют убрать по меньшей мере в 17 штатах и в Вашингтоне. В частности, в столице почтовые ящики будут либо убраны, либо закрыты на замки. 14 почтовых отделений в городе будут закрыты в день инаугурации. Дэвид Партенхаймер добавил, что в 2017 году во время инаугурации Дональда Трампа почтовые ящики в Вашингтоне также убирали. По его словам, распространение этих мер на другие города связано с сообщениями о возможных протестах.

6 января сторонники президента Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне с требованием пересмотра итогов президентских выборов. Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января. Из-за опасений новых беспорядков столицу перед инаугурацией патрулируют военные.

Подробнее о подготовке — в материале “Ъ” «Инаугурацию охраняют дозорами и заборами».