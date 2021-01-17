Число жертв при землетрясении в Индонезии увеличилось до 56

Количество погибших во время землетрясения на острове Сулавеси в Индонезии увеличилось до 56 человек, сообщает издание Detik со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Больше всего погибших в городе Мамуджу — 47 человек, 189 человек попали в больницы с серьезными травмами. В Маджене погибли девять человек, еще 637 человек пострадалаи.

Местные власти и волонтеры продолжают эвакуировать пострадавших и устранять повреждения. На данный момент в Маджене частично восстановили электроснабжение.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,2 балла находился в шести километрах к северо-востоку от города Маджене на глубине 10 км. Первое землетрясение произошло в четверг вечером, второе — в ночь на пятницу. Ссерия землетрясений вызвала по меньшей мере три оползня, а электроснабжение было прервано. Кроме того, по меньшей мере один путь в Мамуджу отрезан из-за повреждения моста.