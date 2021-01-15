Семеро погибли и 600 человек пострадали из-за серии землетрясений в Индонезии

Семь человек погибли, более 600 пострадали и тысячи были вынуждены покинуть дома из-за серии из двух землетрясений, которые обрушились на индонезийский остров Сулавеси, передает Reuters. За последним землетрясением магнитудой 6,2 могут последовать сильные афтершоки, отмечает агентство.

Эпицентр землетрясения находился в шести километрах к северо-востоку от города Маджене на глубине 10 км. Первое землетрясение произошло в четверг вечером, второе — в ночь на пятницу. Индонезийское агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что серия землетрясений вызвала по меньшей мере три оползня, а электроснабжение было прервано. Кроме того, по меньшей мере один путь в Мамуджу отрезан из-за повреждения моста.