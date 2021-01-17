В Вашингтоне отпустили задержанного с оружием возле Капитолия мужчину

Американские правоохранители отпустили из-под стражи мужчину, задержанного ранее в Вашингтоне с оружием, сообщает The Washington Post.

Жителя штата Вирджиния Уэсли Алана Билера задержали в пятницу вечером, когда он пытался въехать на закрытую территорию рядом со зданием Конгресса США. В его автомобиле были найдены пистолет и боеприпасы. Пропуск, который он показал, правоохранители назвали недействительным.

Мужчина рассказал газете, что произошла ошибка. Последнюю неделю он работал в Вашингтоне по найму охранником в преддверии президентской инаугурации. В пятницу он опаздывал на работу и не выложил из багажника оружие. В Вирджинии у господина Билера есть разрешение на его ношение.

«Я подъехал к блокпосту, когда заблудился в Вашингтоне, потому что я деревенский парень. Я показал им свой инаугурационный бейдж, который мне дали»,— рассказал мужчина. По его словам, удостоверение ему выдал работодатель. Выяснилось, что он не действует на закрытой территории. При проверке у Алана Билера нашли оружие и задержали. Он настаивает на том, что просто забыл выложить пистолет и патроны. «Просто я забыл вытащить их из пикапа перед тем, как поехать на работу. Я не знаю вашингтонских законов. <...> Я не преступник»,— заявил житель Вирджинии в интервью .

6 января сторонники президента Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне с требованием пересмотра итогов президентских выборов. После этого аккаунты господина Трампа заблокировали несколько соцсетей, в том числе и Facebook. Основатель Facebook Марк Цукерберг отметил, что платформа компании использовалась для призывов к насильственному восстанию. Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января. Из-за опасений новых беспорядков столицу перед инаугурацией Джо Байдена патрулируют военные.

Подробнее о подготовке — в материале “Ъ” «Инаугурацию охраняют дозорами и заборами».