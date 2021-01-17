Возле Капитолия задержали мужчину с пистолетом и фальшивым пропуском

Полиция Капитолия задержала в Вашингтоне вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию здания Конгресса США, сообщает CNN. Его арестовали за хранение незарегистрированного оружия и боеприпасов.

Инцидент произошел накануне вечером. Мужчина из штата Вирджиния припарковал свой пикап у пропускного пункта к северу от Капитолия. Полицейским он предъявил пропуск, который оказался недействительным. Когда полицейские спросили о наличии оружия, мужчина ответил, что у него есть полуавтоматический пистолет Glock. Полиция изъяла у него пистолет и 509 патронов, а также патроны для дробовика и магазин для пистолета.

6 января сторонники президента Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне с требованием пересмотра итогов президентских выборов. После этого аккаунты господина Трампа заблокировали несколько соцсетей, в том числе и Facebook. Основатель Facebook Марк Цукерберг отметил, что платформа компании использовалась для призывов к насильственному восстанию. Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января. Из-за опасений новых беспорядков столицу перед инаугурацией Джо Байдена патрулируют военные.

Подробнее о подготовке — в материале “Ъ” «Инаугурацию охраняют дозорами и заборами».