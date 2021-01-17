Шредер назвал расширение НАТО причиной возвращения Крыма в состав России

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что возвращение Крыма в состав России произошло из-за расширения НАТО. Он признал, что это действие России нарушило международные правовые нормы. В то же время санкции против российских властей и компаний он считает неэффективным инструментом, который не достигнет результатов.

«Это их право <…> Однако на этом не закончилось, потом дискуссия пошла в другое русло — и прежде всего из-за Америки — о принятии Грузии и Украины в НАТО. Это было ничто иное, как стратегия окружения России, которая тогда была гораздо более открытой к сотрудничеству с Европой, как и с НАТО»,— заявил господин Шредер в интервью Spiegel.

«Предположительно, Украина вступила бы в НАТО, как того хотела Америка. Тогда Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса»,— добавил он. По его мнению, вместо санкций стоит стремиться к диалогу. «Только в самых редких случаях срабатывает давление. Речь — о поиске решений через диалог»,— сказал политик.

Конфликт между Россией и Украиной получил развитие в связи с промежуточным решением по жалобе Киева из-за присоединения Крыма, которое вынес в четверг Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В Киеве заявили о «важном шаге на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины». В Минюсте РФ акцентировали внимание на том, что ЕСПЧ счел необоснованным целый ряд выдвинутых против России обвинений, касавшихся ситуации в Крыму.

Подробности — в материале “Ъ” «ЕСПЧ вынес удовлетворительное решение».