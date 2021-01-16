Страницы Трампа в Facebook и Instagram стали доступны для просмотра

Cтраницы действующего президента США Дональда Трампа отображаются в социальной сети Facebook и сервисе фото- и видеоблогов Instagram (также принадлежит Facebook). Непонятно, означает ли это разблокировку аккаунтов и есть ли к ним доступ у самого политика. Последние его посты были 6 января. Никаких официальных заявлений пока не было.

Несколько соцсетей заблокировали аккаунты Дональда Трампа после того, как его сторонники прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне с требованием пересмотра итогов президентских выборов. Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что платформа использовалась для призывов к насильственному восстанию. Сроков блокировки он не назвал, но отметил, что она сохранится как минимум две недели. Глава Facebook заявил, что должна состояться мирная передача власти.

Сейчас в Вашингтоне идет подготовка к инаугурации следующего президента США Джо Байдена. Она состоится 20 января. В связи с этим в столице США усилили меры безопасности.

О том, как идет подготовка к присяге,— в материале “Ъ” «Инаугурацию охраняют дозорами и заборами».