WhatsApp притормозит с соглашением

WhatsApp отложил введение новых правил конфиденциальности — из-за них пользователи уходили в Telegram. Ранее предполагалось, что пользователи должны до 8 февраля принять новое соглашение либо прекратить использовать мессенджер. В сообщении компании говорится, что мессенджер получил жалобы от множества людей, которые остались недовольны обновлениями. WhatsApp пообещал «активно работать», чтобы развеять слухи о принципах конфиденциальности и безопасности мессенджера.

Негодование вызвал пункт, который позволял мессенджеру передавать личные данные пользователей Facebook, в частности, номера телефонов, данные трансакций и IP. На этом фоне резко выросла популярность приложений Signal и Telegram. WhatsApp пришлось реагировать на эти события, и компания взяла паузу до мая. За это время недовольство людей уляжется,а изменения в итоге все равно примут, полагает IT-эксперт Александр Баулин:

«Думаю, они боялись именно пиар-эффекта, что WhatsApp будет читать слишком много данных. Сейчас очень много альтернативных сервисов, можно переписываться в Snapchat, в Signal, который уже неоднократно, кстати, рекламировали селебрити, Telegram. Но последний, при всей моей любви, всего лишь один из мессенджеров. А WhatsApp больше распространен среди “золотого миллиарда” США и в развитых странах, а у Telegram ведущие страны — это Россия, Бразилия, Иран. Все-таки у Telegram еще не такое распространение в США, чтобы WhatsApp его испугался.

Думаю, что это решение поможет остановить отток пользователей.

Очень грамотная пиар-политика, когда говорят, что все отложили, а что будет потом, мы не знаем. Сейчас очень важно выиграть этот момент, когда люди задумались, не перейти ли на Signal, Snapchat. Потом, может быть, окажется, что и другие сервисы в чем-то уличат. Кроме того, не обо всех изменениях сообщается, то есть это может быть не одним пакетом принято. У нас не очень большой выбор, мы в любом случае кому-то свои данные должны отдать, вопрос только в том, кому мы больше доверяем».

По данным сервиса Sensor Tower, из-за новых правил конфиденциальности скачиваемость WhatsApp за неделю упала на 17%. Руководство компании поспешило объяснить, что личные переписки останутся зашифрованными, а Facebook не будет получать никаких новых данных о пользователях мессенджера. При этом в октябре демократы в Конгрессе США предложили поделить Facebook на несколько маленьких компаний. Его, а также корпорации Google, Amazon и Apple обвинили в монополизации рынка.

Не исключено, что WhatsApp ввел новые правила как раз из опасений, что такой сценарий осуществится? отмечает ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов: «Вполне возможно, что это такая рокировка. Они сейчас соединят WhatsApp, создадут единую базу, а потом, когда придет время разделить Facebook по решению американского регулятора, они скажут: окей, теперь у нас WhatsApp опять самостоятельный. Это будет сделано, чтобы можно было снова изменить эту лицензию, где будет снова написано, что WhatsApp ни с кем не делится. Другой вопрос, пользовался ли данными мессенджера Facebook или нет. У последнего данных как минимум не меньше, потому что WhatsApp получает только информацию о номере телефона и местоположении, а у Facebook куча персональных данных, фотографий и так далее».

Сейчас WhatsApp предоставляет Facebook имя, номер телефона и IP-адрес пользователя, а также данные о любых платежах и трансакциях, которые он проводит через мессенджер.

Елизавета Скобцова