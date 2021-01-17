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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ   |  купить фото

Аренда пережидает праздники

Цены на съем жилья не растут

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Ставший причиной массового оттока арендаторов жилой недвижимости из крупных городов кризис продолжает влиять на рынок: средние ставки стагнируют. Заметного роста цен на аренду консультанты не ждут и в 2021 году, хотя предупреждают, что многие собственники по-прежнему неохотно идут на уступки, отказываясь снижать ставку. Такая ситуация продлится недолго: если прогнозы участников рынка верны, то в скором времени рынок съемного жилья может ждать резкий рост предложения, который вынудит наймодателей пересмотреть политику.


Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 16 крупнейших российских городах в январе составила 17,1 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 24,2 тыс. руб. Такие данные приводит ЦИАН. За последний месяц цифры скорректировались незначительно, увеличившись относительно декабря на 1,2% и 1,1% соответственно. Одновременно значениям формально удалось преодолеть кризисный спад: они превышают показатели за январь 2020 года. Похожие оценки у аналитиков «Этажей». Из них следует, что однушка в городе-миллионнике сейчас стоит в среднем 17,6 тыс. руб. в месяц, двушка — 24 тыс.

За месяц цены практически не изменились, показав минимальную позитивную динамику.

Самое заметное месячное колебание средней стоимости аренды в январе аналитики ЦИАНа отмечают в Перми, где однушки подорожали в среднем на 4,5%, до 13,8 тыс. руб. в месяц. На втором месте Краснодар, где рост оценивается в 3,9%, до 15,9 тыс. руб. В данных «Этажей» выделяется Казань: согласно оценкам компании, аренда однокомнатных квартир в городе за месяц выросла в цене на 2,7%, приблизившись к показателю 18 тыс. руб. в месяц. В Санкт-Петербурге аренда однушек, по данным аналитиков, сейчас стоит в среднем 27,8 тыс. руб. в месяц, двушек — 42,2 тыс. Относительно декабря показатели выросли на 0,85% и 0,5% соответственно.

В Москве, согласно расчетам ЦИАНа, однокомнатная квартира в аренду в январе стоит в среднем 38,2 тыс. руб. в месяц, двухкомнатная — 53,7 тыс. За минувший месяц значения тоже выросли символически — на 1,6% и 2,3% соответственно. Заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова добавляет, что по результатам торга можно рассчитывать на пятипроцентную скидку.

То, что за последний месяц на столичном рынке аренды не произошло значимых колебаний, объясняется традиционно низкой активностью в первой половине января.

Госпожа Полякова констатирует, что в период каникул 60% арендаторов и 35% наймодателей отложили переговоры до середины месяца. «Обычно на первые десять дней года приходится 10–15% сделок найма от общего объема в январе, в этом году их пока было на 4% меньше, чем в прошлом»,— поясняет она. Управляющий директор агентства «Миэль» Мария Жукова отмечает достаточно жесткую позицию московских собственников: несмотря на сохраняющиеся кризисные тенденции, они минимально готовы идти навстречу арендаторам. «У нас были случаи, когда хозяин отказывается снизить стоимость даже на 2 тыс. руб., и квартира не может сдаться уже несколько месяцев»,— отмечает она. Не готовы рантье и к расширению рассматриваемого контингента арендаторов.

Руководитель департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова в целом не ждет существенного роста стоимости аренды жилья в ближайшем будущем. В среднем, по ее прогнозам, в этом году значения вырастут на 5–6%, по сути, отражая увеличение стоимости содержания жилья.

Руководитель аналитического центра ЦИАНа Алексей Попов поясняет, что динамика арендных ставок сейчас напрямую зависит от эпидемиологической ситуации.

«Пока на рынке продолжается устойчивое снижение спроса: многие уехали из Москвы и Санкт-Петербурга обратно в регионы или перестали снимать жилье в центре, поближе к офису»,— рассуждает он.

Если прогнозы консультантов окажутся верны, собственникам, по всей видимости, все же придется стать лояльнее. Согласно расчетам ЦИАНа, аренда квартир за последний год в городах-миллионниках в среднем подорожала на 4%, в то время как на фоне подстегнувшей число сделок программы льготной ипотеки цены на покупку первичного и вторичного жилья выросли в среднем на 20%. Гендиректор Алексей Гальцев отмечает, что примерно 25% сделок по покупке жилья в последнее время носило инвестиционный характер, и многие из новых собственников планируют в перспективе сдавать недвижимость.

Но предпосылок для роста стоимости аренды на рынке пока нет: для этого, по словам эксперта, доходы населения должны устойчиво расти несколько лет.

«Люди не могут платить больше, чем зарабатывают»,— констатирует он. Согласно прогнозам господина Гальцева, уже в 2022 году рынок аренды может столкнуться с избытком предложения, и из-за высокой конкуренции владельцам квартир придется сдавать их по сниженной цене. «Это может разочаровать сегодняшних покупателей-инвесторов, и мы увидим рост числа квартир, выставленных на продажу»,— предполагает он.

Александра Мерцалова


Динамика цен на аренду жилья в крупнейших городах России

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Динамика за последний месяц Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры (тыс. руб. в месяц) Динамика за поседний месяц
Город Январь 2021 года Декабрь 2020 года Январь 2020 года Январь 2021 года Декабрь 2020 года Январь 2020 года
Москва 38,2 37,6 36,6 1,60% 53,7 52,5 51,9 2,30%
Санкт-Петербург 24,7 24,5 24,5 0,80% 37,4 37,4 37,6 0,00%
Екатеринбург 19,3 18,8 18 2,70% 25,3 25,8 23 -1,90%
Новосибирск 17,9 17,8 18 0,60% 24,2 23,4 24,7 3,40%
Казань 17 17 16,3 0,00% 24 24,2 22,7 -0,80%
Красноярск 15,9 15,6 14,8 1,90% 20,7 20 20,2 3,50%
Краснодар 15,9 15,3 16 3,90% 26 25,9 23,7 0,40%
Нижний Новгород 15,3 15 14,5 2,00% 23,4 22,7 21,9 3,10%
Ростов-на-Дону 15,1 15,2 15,1 –0,7% 22,3 22,1 21,1 0,90%
Уфа 14,7 14,5 14,7 1,40% 20,8 20,2 19,8 3,00%
Самара 13,8 13,8 14,4 0,00% 18,3 18,8 20,1 –2,7%
Пермь 13,8 13,2 12,7 4,50% 18,9 19,1 20,2 –1%
Волгоград 13,5 13,3 12,4 1,50% 20 19,3 14,2 3,60%
Воронеж 13,4 13 12,9 3,10% 17,5 16,9 19,6 3,60%
Омск 13,4 14 11,8 –4,3% 19,3 18,7 16,3 3,20%
Челябинск 11,5 11,2 11,3 2,70% 14,6 14,4 14,9 1,40%

Источник: данные аналитического центра ЦИАНа.

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