Консерваторы из ХДС определились с возможным преемником Меркель

Новым председателем Христианско-демократического союза (ХДС), лидером которого много лет выступала канцлер ФРГ Ангела Меркель, станет 59-летний премьер-министр Северного Рейна—Вестфалии Армин Лашет. Такое решение приняли по итогам второго тура электронного голосования участники партийного съезда ХДС. Впервые в истории одной из двух крупнейших партий Германии двухдневный съезд прошел в онлайн-формате.

За пост лидера партии боролись еще два кандидата — представитель консервативного крыла Фридрих Мерц и глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. В первом туре электронного голосования вперед выбился Фридрих Мерц, набрав 385 голосов против 380 у господина Лашета и 224 у господина Рёттгена. Однако во втором туре Армину Лашету удалось вырвать победу: за него проголосовал 521 делегат, а за Фридриха Мерца — только 466.

Напомним, на протяжении более 15 лет ХДС входит в состав правительственной коалиции, а госпожа Меркель, покинувшая кресло председателя только в 2018 году, с 2005 года остается во главе правительства республики. Новый председатель партии становится наиболее вероятным кандидатом от консервативного блока ХДС/ХСС на парламентских выборах в ФРГ, которые пройдут в сентябре этого года.

Подробнее о том, как в ХДС искали замену Ангеле Меркель, читайте в публикации “Ъ”.

Галина Дудина