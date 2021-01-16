Более 20 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы на фоне снегопада

В столичных аэропортах на фоне непогоды отменено или задержано более 20 рейсов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», во Внуково задержано три рейса, два отменено.

В аэропорту Домодедово задержано 11 рейсов. В Шереметьево отменено три рейса, четыре задержано.

Тем временем городской транспорт Москвы работает без сбоев в условиях снегопада, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. «В первую очередь решаются вопросы, связанные с очисткой тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, метро, станциям Московской кольцевой дороги»,— сообщил он (цитата по «РИА Новости»).

По прогнозам синоптиков, за сутки 16 января на город может выпасть 4–8 см снега. Также ожидаются морозы до –19°C. МЧС предупредило о метели в столице.