МЧС предупредило о метели в Москве

По прогнозу синоптиков, на который ссылается МЧС, в ближайшие один-два часа и до конца суток в Москве ожидаются снег, местами сильный, метель, снежные заносы и гололедица. В дневные часы местами усиление северного ветра с порывами до 15 м/с.

Водителям ведомство рекомендует в подобных погодных условиях избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений. Пешеходам оно советует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

По прогнозам синоптиков, за сутки 16 января на город может выпасть 4–8 см снега. Также ожидаются морозы до –19°C.