Медведев прогнозирует «крайне холодные» отношения России и США

Отношения Москвы и Вашингтона в ближайшее время будут «крайне холодными», считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом он отметил, что Россия готова работать с любым президентом США.

Господин Медведев заявил, что риторика избранного президента США Джо Байдена «всегда была откровенно недружественной» и даже «агрессивной». В его команду вошли люди, которые не заинтересованы в улучшении отношений с Россией, сказал он.

«Россия же готова к работе с любым президентом США, готова к восстановлению сотрудничества в самых разных областях. Однако вряд ли можно ожидать встречных шагов от новой американской администрации. В ближайшие годы наши отношения, по всей видимости, останутся крайне холодными. И сейчас мы не ждем ничего, кроме продолжения жесткой антироссийской политики»,— заявил Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте ТАСС.

Инаугурация следующего президента США Джо Байдена состоится 20 января. В Вашингтоне в связи с этим были усилены меры безопасности. Из-за опасений по поводу новых беспорядков столицу патрулируют военные, а правоохранители отслеживают активность сторонников нынешнего главы президента Дональда Трампа в соцсетях.

О том, как идет подготовка к присяге,— в материале “Ъ” «Инаугурацию охраняют дозорами и заборами».