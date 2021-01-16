Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей России из-за углеродного налога

Российские компании будут вынуждены платить углеродный налог Евросоюзу из-за ошибки российских властей, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс. Введение трансграничного углеродного регулирования для отдельных секторов экономики обсуждается в рамках утвержденной в ЕС программы «Зеленый курс».

«В моем понимании власть проявила беспомощность, слабость и допустила грубейшую ошибку. В результате которой не было сделано ничего. Итог — ЕС вводит трансграничный углеродный налог, и российский бизнес будет платить. Будет платить. Только платить будет не своему правительству, а чужому. Ошибка власти, когда то, что можно и нужно было коммерциализировать, власть не смогла коммерциализировать»,— сказал господин Чубайс на Гайдаровском форуме. Он напомнил, что дискуссия по вопросу введение такого налога в России шла в течение пяти лет.

«Зеленый курс» — масштабный план госинвестиций и изменения законодательства в ЕС, чтобы к 2050 году выйти на нулевые выбросы углерода. В частности, речь идет о росте стоимости выбросов СО2 и сокращении бесплатных квот, которые сейчас есть у многих отраслей европейской промышленности.

Подробнее об экологических инициативах ЕС — в материале “Ъ” «Налог по-черному».