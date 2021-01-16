В России подготовили план исследований «Спутника V» на онкопациентах

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России и ученые Центра имени Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических испытаний вакцины против COVID-19 «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями. Исследование будет идти около семи месяцев, в скором времени может начаться набор добровольцев, сообщил гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн.

«Мы подготовили дизайн (общий план и описание методов) исследования, который находится на согласовании в этическом комитете. А совершенно прогрессивный коллектив Центра им. Гамалеи во главе с Александром Леонидовичем Гинцбургом с нами находится на связи»,— сказал господин Каприн в рамках Гайдаровского форума (цитата по ТАСС).

По его словам, в ближайшее время начнется отбор 250 онкопациентов для участия в исследовании. «Надеемся, что это будет быстро, эффективно, и мы увидим, что нет токсичности. Нам понадобится где-то 6–7 месяцев, чтобы оценить влияние вакцины на онкопациентов»,— уточнил он. Андрей Каприн напомнил, что онкологических пациентов пока не вакцинируют от COVID-19.

В России выявлено более 3,5 млн случаев заражения COVID-19, умерли более 64 тыс. человек. Массовая вакцинация в стране начнется 18 января.

Подробнее о готовности страны к массовой вакцинации — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?».