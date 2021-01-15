Погибшая при пожаре в Рыбинске семья состояла на учете

Погибшая при пожаре в многоэтажном доме в городе Рыбинске Ярославской области семья из четырех человек, включая трехлетнего ребенка, состояла на профилактическом учете, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В связи с пожаром в многоквартирном жилом доме, приведшем к гибели четырех человек, прокуратурой Ярославской области организована проверку. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности рыбинского городского прокурора Андрей Булгаков. Установлено, что семья с 2015 года состояла на профилактическом учете. Пресс-служба уточняет, что в ходе проверки будет дана оценка законности действий должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что 15 января в Рыбинске в 3-комнатной квартире на девятом этаже девятиэтажного дома на проспекте Мира произошел пожар. В результате пожара погибла проживающая в этой квартире семья из четырех человек, в том числе, трехлетний ребенок.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили "Ъ-Ярославль", что площадь пожара составила 6 кв. м. В квартире было сильное задымление. Из-за задымления проводилась частичная эвакуация жителей подъезда. После ликвидации пожара в пострадавшей квартире были обнаружены тела четырех погибших.

По факту пожара и гибели четырех человек региональным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По сообщению в пресс-службы следственного управления, следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

Антон Антонов