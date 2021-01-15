В Рыбинске при пожаре в многоэтажном доме погибли четыре человека

В городе Рыбинске Ярославской области сегодня, 15 января при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома погибли четыре человека, сообщили "Ъ-Ярославль" в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительной информации, пожар произошел в трехкомнатной квартире, расположенной на девятом этаже жилого дома.

«Произошло возгорание в трехкомнатной квартире на девятом этаже девятиэтажного дома. В квартире погибли четыре человека, их личности устанавливаются. Площадь пожара составила 6 кв. м. В квартире было сильное задымление. Из-за задымления проводилась частичная эвакуация жителей подъезда»,– рассказал "Ъ-Ярославль" руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.

В настоящее время пожар ликвидирован. На месте работают следователи. Пока других подробностей нет. О причинах возгорания также пока не сообщается. По предварительным данным, один из погибших - ребенок.

По факту пожара и гибели четырех человек следственные органы СК России по Ярославской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России

«Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются»,– говорится в сообщении пресс-службы.

Антон Антонов