Охота за золотым руном

Пандемия коронавируса резко увеличила спрос профессиональных инвесторов на золото. По итогам 2020 года они вложили в драгоценный металл почти $48 млрд. Активно покупают металл и российские инвесторы, вложившие в фонды драгоценных металлов более 10 млрд руб. Стоимость металла, даже с учетом коррекции в конце года, выросла на 25%. В этом году эксперты ожидают более умеренного роста. Вместе с тем они считают, что драгоценный металл должен присутствовать в диверсифицированном инвестиционном портфеле, чтобы сглаживать провалы цен других активов.

Рекордная скупка

На минувшей неделе World Gold Council (WGC) опубликовал исследование по спросу на золото со стороны международных биржевых фондов (ETF). Согласно опубликованным данным, по итогам 2020 года их вложения выросли на треть по сравнению с 2019 годом, или на 876 тонн, достигнув рекордных значений — 3,75 тыс. тонн. Этот рост оказался на 230 тонн выше предыдущего рекорда, установленного в 2009 году. Тогда активы ETF достигали 3,3 тыс. тонн.

В долларовом выражении чистый приток средств в фонды также оказался рекордным и составил $47,8 млрд.

Инвесторы активно наращивали вложения в золото на фоне спада в мировой экономике из-за пандемии коронавируса, а также масштабных монетарных стимулов центробанков. По данным Bank of America, суммарный объем объявленных программ денежного стимулирования в 2020 году превысил $23 трлн. В дополнение к этому центробанки активно снижали ставки, что повысило инфляционные опасения и спрос на защитные активы. «Высокие риски, меры фискальной и денежно-кредитной политики в ответ на экономические последствия пандемии, а также динамика цен на золото продолжали стимулировать приток инвестиций во второй половине 2020 года»,— отмечает менеджер по инвестиционным исследованиям WGC Адам Перлаки.

Впрочем, высокий интерес к драгоценному металлу отмечался не весь год. Основной прирост активов пришелся на второй квартал, когда ETF купили почти 583 тонны золота, в третьем — 273 тонны. Однако в четвертом квартале фонды стали сокращать вложения (суммарно на 131 тонну). По данным EPFR, международные инвесторы:

в первом квартале вложили в золото $6,4 млрд,

во втором — $30 млрд,

в третьем — $21 млрд.

С середины ноября на фоне победы на выборах президента США Джо Байдена, а также данных об эффективности вакцин от коронавируса начались массовые продажи драгметалла — за полтора месяца инвесторы сократили вложения в золото более чем на $10 млрд (за квартал — почти на $7 млрд). «Темпы притока инвестиций замедлились после того, как цена на золото достигла нового рекордного уровня (выше $2 тыс. за унцию в начале августа) до корректировки на уровне $1,9 тыс. в конце года»,— отмечает Адам Перлаки. Даже с учетом проиcшедшей коррекции по итогам года стоимость металла выросла более чем на 25%.

Российский след

Российские инвесторы не остались в стороне от глобального тренда и тоже охотно покупали золото. По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investfunds, за 2020 году частные инвесторы вложили в паевые фонды, инвестирующие в золотые активы, свыше 10 млрд руб. При этом три четверти общего притока пришлись на второе полугодие. Рекордные привлечения в фонды драгоценных металлов определялись не только ростом стоимости золота, но и защитными свойствами от девальвации рубля, которую они обеспечивают.

По итогам минувшего года курс доллара вырос в России более чем на 20%.

Прежде чем инвестировать в металл, частным инвесторам, по мнению управляющих, необходимо самостоятельно или совместно с финансовым консультантом определить свои цели, задачи и риск-профиль, после чего подбирать портфель или актив, которые им наиболее подходят, отмечает управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский. При этом инвестор должен понимать, что металл не генерирует в отличие от акций и облигаций прибыли в виде дивидендов или купонов, а его хранение может стоить определенных денег.

Приобретение паев розничных ПИФов, ориентированных на вложение в драгоценный металл,— один из способов осуществить такие инвестиции. «При покупке ETF могут возникать налоговые последствия, в том числе из-за курсовой переоценки. В ПИФах есть налоговые вычеты при удержании паев более трех лет, причем этот срок не обнуляется, если происходит обмен паев одного фонда на другой»,— отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. При покупке слитков нужно платить НДС. При покупке золотых инвестиционных монет его нет, но спреды между ценой продажи и покупки очень широкие (5–15%).

Защитный металл

В 2021 году повторения результата минувшего года на рынке золота эксперты не ждут, однако не исключают умеренного роста стоимости от нынешних значений. По словам стратега по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаила Шейбе, глобальный экономический рост, вероятно, восстановится, но при этом бюджетная и денежно-кредитная политика в США по-прежнему будет довольно мягкой, что поддержит расходы и уверенность потребителей, а также поспособствует ускорению инфляции. «Это отличные условия для того, чтобы золото начало дорожать. Еще одним источником поддержки цен на драгметалл, видимо, будет дальнейшее ослабление доллара»,— считает он.

По оценке Михаила Шейбе, по итогам первого квартала котировки золота могут вырасти до $1950 за унцию, во втором полугодии могут пробить и уровень $2000 за унцию.

«В случае опережающего роста инфляции желтый металл может вырасти в цене до $2100 за унцию»,— считает эксперт. В таких условиях участники рынка не советуют ловить дно по ценам. «Основная роль этого актива в портфеле — снижение общего уровня риска, так как цена золота часто двигается в обратном направлении относительно цен других активов»,— отмечает Владимир Брагин. «По нашему мнению, в консервативных и умеренно-консервативных портфелях такой актив должен составлять от 5% до 15%»,— считает господин Космодемьянский.

Виталий Гайдаев