Казахстан выдерживает стабильность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сохраняет курс на умеренную либерализацию республики. Об этом свидетельствует его пятничное выступление на открытии первой сессии парламента седьмого созыва. С одной стороны, президент анонсировал продолжение реформ, предложив упростить налоговый кодекс, снизить порог для прохождения партий в парламент и ввести графу «против всех». С другой стороны, хотя состав нижней палаты — Мажилиса — и обновился по итогам состоявшихся 10 января выборов, список прошедших в нее партий остался без изменений. Свои посты также сохранили премьер-министр Аскар Мамин и спикер парламента Нурлан Нигматулин.

Выступая в пятницу на совместном заседании двух палат парламента — первом после выборов 10 января,— президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал целый ряд реформ и введение новой концепции госуправления. «Системные преобразования будут продолжены»,— заявил он, выступая перед членами Сената и обновленным на 70% депутатским корпусом. «Перед парламентом стоят две важные задачи — принятие качественных законов и решение актуальных проблем общества»,— напутствовал собравшихся президент.

Его речь традиционно состояла из социально-экономического и политического блоков. При этом ряд предложений по модернизации республики, изложенных во втором блоке, из уст президента прозвучали впервые. Речь шла о снижении избирательного порога с 7% до 5% для партий, участвующих в выборах в представительные органы власти, внесении в избирательные бюллетени графы «против всех», а также, в перспективе, о прямой выборности районных акимов для укрепления системы местного самоуправления.

«Мы должны снизить порог прохождения политических партий в Мажилис до 5%. Такая норма будет стимулировать законно зарегистрированные партии участвовать в следующих выборах и способствовать развитию политической конкуренции в стране»,— объяснил господин Токаев. «Нормальным явлением должно стать альтернативное мнение и голосование против. Поэтому в избирательные бюллетени всех уровней следует ввести графу "против всех". Эта инициатива создаст условия для защиты избирательных прав граждан. Ведь официальная демонстрация отсутствия выбора — это тоже выбор»,— также отметил он.

Напомним, как и в 2016 году, избирательный барьер преодолели три партии — «Нур Отан», «Ак Жол» и Народная партия Казахстана (бывшая Коммунистическая народная партия Казахстана). Если бы пятипроцентный барьер был согласован еще до выборов 10 января (ведь сама идея обсуждается уже несколько лет), то в парламент прошли бы четыре партии, отметил в разговоре с “Ъ” казахстанский политолог Газиз Абишев. «Снижение проходного барьера — это дополнительный аргумент для включения малых партий в активную политическую жизнь. По крайней мере в теории»,— пояснил эксперт. Основной же посыл речи президента, по его мнению,— постепенная политическая модернизация и либерализация. «Цели две — снять с себя часть ответственности, сохранив максимальный контроль, и продемонстрировать стремление к демократическим преобразованиям. Причем продемонстрировать как международному сообществу, так и согражданам, многие из которых недовольны монопольным положением правящей партии, не верят в честность политических процессов и процедур или вовсе самоустранились от политики»,— рассказал Газиз Абишев.

В свою очередь, политолог Эдуард Полетаев отметил, что власти по-прежнему придерживаются, как они сами говорят, «эволюционного пути развития». «Реформы идут, но они идут под контролем и медленно, чтобы не ошибиться. Казахстан находится на переправе. Транзит власти еще не закончен. А коней на переправе не меняют»,— заявил он “Ъ”. И добавил, что по итогам парламентских выборов «в принципе ничего не изменилось»: «Те же три партии в парламенте, правящая "Нур Отан" хоть и потеряла несколько мест, но квалифицированное большинство сохранила».

О неготовности к стремительным переменам свидетельствует и кадровая политика. Еще накануне председатель партии «Нур Отан» и первый президент Казахстана Нурсултан Назарабаев порекомендовал депутатам проголосовать за переизбрание в качестве спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина и согласиться с кандидатурой на пост премьера действующего главы правительства Аскара Мамина. В итоге оба политика остались на своих местах.

Александр Константинов, Нур-Султан; Галина Дудина