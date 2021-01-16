Русский сдается Три других предмета для ЕГЭ в этом году будущие абитуриенты вузов выберут сами

Одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в 2021 году в вузы, по планам чиновников Минпросвещения в мае будут сдавать государственный выпускной экзамен по двум предметам — по русскому и математике. Остальных выпускников в рамках ЕГЭ ждет лишь один обязательный экзамен — от базовой математики, которая раньше была обязательной, образовательное ведомство решило отказаться. Сроки экзаменационной кампании будут увязаны с приемной, заверяют в министерстве, чтобы все желающие поступить успели подать документы в вузы.

«После новогодних каникул, поэтапно, начиная с этой недели, школьники возвращаются за парты: с понедельника школы всех 85 регионов, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс,— рассказал в пятницу глава Минпросвещения Сергей Кравцов.— За исключением десяти школ в семи регионах, которые на сегодняшний день продолжают оставаться на карантине в связи с ковидом». Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин отменил дистанционное обучение для старшеклассников, которые были переведены на удаленку с 19 октября 2020 года. В мэрии объясняют возврат к привычному порядку тем, что «новогодняя пауза остановила рост заболеваемости». Дистанционное обучение в вузах и спортивных школах, а также ограничения на посещение музеев, театров, ночных клубов и ресторанов при этом продлеваются еще на неделю.

Сергей Кравцов напомнил, что в соответствии с законодательством у родителей есть право выбрать форму обучения — очное или домашнее:

«Детям, которые по той или иной причине проходят школьную программу дома, в освоении материала помогут возможности цифровой образовательной среды. Мы ее сейчас активно создаем, обеспечиваем школы необходимым оборудованием и интернетом, развиваем онлайн-ресурсы и снабжаем их проверенным и качественным контентом».

Также в Минпросвещения напомнили об особенностях проведения экзаменационной кампании в этом году из-за пандемии коронавируса. Так, одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике. По планам чиновников, ГВЭ пройдет в конце мая. Всем остальным для получения аттестата потребуется сдать ЕГЭ по русскому языку, а также по тем предметам, которые будут необходимы для поступления. Госэкзамен по базовой математике, который ранее был обязательным, в этом году отменяется. В 2020 году из-за пандемии коронавируса чиновники уже вынуждены были внести подобные изменения в порядок сдачи госэкзамена: выпускники могли не сдавать оба обязательных предмета, сосредоточившись на тех, которые нужны им для поступления. Ранее в Минпросвещения заверили, что вносить изменения в задания ЕГЭ 2021 года не планируется. «Никаких изменений не будет, должна быть максимальная стабильность»,— заявил ТАСС глава ведомства.

Итоговое сочинение, которое является для одиннадцатиклассников допуском к госэкзамену, пройдет в середине апреля.

«Все сроки (проведения ЕГЭ.— “Ъ”) увязаны с графиком приемной кампании в вузы, чтобы те, кто будет сдавать ЕГЭ в этом году, имели возможность подать документы в выбранные учебные заведения»,— добавил господин Кравцов. Отметим, из-за пандемии прошлым летом несколько раз были перенесены сроки проведения госэкзамена, из-за чего вузам пришлось начать прием документов у школьников еще до объявления результатов ЕГЭ.

Изменения ждут и девятиклассников. Как ранее заявляли в образовательном ведомстве, аттестаты за девятый класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Предметы по выбору девятиклассникам сдавать не нужно. Досрочные периоды ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году отменены.

Иван Тяжлов