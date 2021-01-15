Акции «Ленэнерго» достигли исторического максимума после информации о смене руководства

Капитализация ПАО «Россети Ленэнерго» в пятницу, 15 января, выросла на 48% — с 5,24 рублей до 7,77 руб. — после сообщения о смене руководства компании. Об этом со ссылкой на данные Investing.com сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что накануне бывший генеральный директор «Россети Ленэнерго» был избран членом правления и назначен и.о. генерального директора головной структуры — ПАО «Россети». В свою очередь, исполняющим обязанности гендиректора ПАО «Россети Ленэнерго» с 15 января 2021 года назначен главный инженер компании Игорь Кузьмин.

Подробнее о кадровых перестановках в компании — в материале «Ъ».